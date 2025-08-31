  • 24° C
Ciudad Obregón

Despliega policía municipal operativo por regreso a clases en Cajeme

Elementos de Tránsito y Preventivos aumentarán la vigilancia en zonas escolares, para prevenir accidentes

Ago. 31, 2025
Los policías vigilarán las zonas escolares, para prevenir accidentes, o atenderlos de inmediato en caso de que ocurran

A partir del lunes 1 de septiembre, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal desplegará un operativo de tránsito y vigilancia, tanto en Ciudad Obregón como en Comisarías y Delegaciones de Cajeme.

Lo anterior, por el aumento de tráfico derivado del regreso a clases de estudiantes de primaria, secundaria y algunas preparatorias.

Se informó que, en el operativo participarán 165 elementos; tanto del Departamento de Tránsito como de la Policía Preventiva.

Para vigilar las zonas escolares del municipio, harán uso de un total de 80 unidades oficiales, tanto patrullas tipo pick up, como sedanes y motocicletas.

Mediante dicho despliegue, se pretende ordenar la movilidad en las calles donde se ubican planteles educativos, además de prevenir accidentes; y en caso de que estos ocurran, brindar atención inmediata.

Con el objetivo de tener un regreso a clases seguro y sin contratiempos, el secretario de Seguridad Pública Municipal, Claudio Cruz Hernández, hizo un llamado a los padres de familia, para que colaboren respetando los señalamientos viales, así como las indicaciones de los agentes.

Roke Arballo
