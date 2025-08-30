  • 24° C
Ciudad Obregón

Marchas en Cajeme por Día Internacional de Víctimas de Desapariciones Forzadas

Familias y colectivos se unen en Cajeme para visibilizar la problemática de las desapariciones forzadas

Ago. 30, 2025
Marchas en Cajeme por Día Internacional de Víctimas de Desapariciones Forzadas

En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, colectivos de búsqueda de desaparecidos del municipio de Cajeme llevaron a cabo actividades para visibilizar esta problemática que sufren muchas familias no solo a nivel local, sino en todo el mundo.

Con velas, imágenes y algunas pertenencias de sus desaparecidos, familiares con personas desaparecidas y población en general, marcharon la tarde de ayer por diferentes calles de la ciudad, la primera de las caminatas inició en el Teatro Óscar Russo Vogel; en calle 200 y 5 de febrero, hasta Palacio Municipal, donde colocaron imágenes de personas desaparecidas, a manera de protesta, misma que fue encabezada por el colectivo Rastreadoras de Ciudad Obregón.

imagen-cuerpo

Por su parte el grupo de Guerreras Buscadoras de Cajeme, arrancaron una segunda marcha partiendo del callejón de la mujer, Zaragoza y callejón Republica de Colombia con rumbo a las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado en Ciudad Obregón.

Preocupan las cifras

Nora Alejandra Lira Muñoz, líder de las Rastreadoras de Ciudad Obregón externó que los reportes de personas desaparecidas han ido en aumento desde el año 2018, considerando que el pico más alto en las estadísticas del colectivo se presentó en 2023 con cerca de 600 denuncias.

"Hemos cerrado con unas cifras altas, en el 2023 fueron como 600 desaparecidos en Ciudad Obregón, el año pasado fueron alrededor de 400 y digo que, pues este año, que aún queda más o menos la mitad lo vamos a cerrar con en unos 400 desaparecidos, ya que hasta este mes de agosto llevamos alrededor de 200 reportes", compartió.

imagen-cuerpo

Por lo anterior resaltó la importancia de alzar la voz a fin de exponer esta problemática que adolece a cientos de familias solo en el municipio, exhortando además a las personas que tienen un familiar desaparecido a realizar la denuncia correspondiente ante las autoridades.

"Como está la situación en nuestra ciudad sabemos que no podemos ponernos una venda en los ojos y esa es la realidad así están los números no nos van a mentir porque sabemos, no van a maquillarnos a nosotros los números, porque si alguien sabe de estadísticas de desaparecidos somos nosotros", expresó la activista.

imagen-cuerpo

Por su parte Silvia Velázquez, dirigente del colectivo de Guerreras Buscadoras de Cajeme, resaltó que este tipo de conmemoraciones sirven para que las familias de víctimas desaparecidas exijan justicia, argumentando que a pesar de haber recuperado varios cuerpos este año, las familias siguen buscando a sus seres queridos y demandan el apoyo de las autoridades.

Asimismo, destacó la desesperación y dolor de las familias afectadas, enfatizando la importancia de realizar denuncias y pruebas de ADN para facilitar la identificación de los desaparecidos, realizando un llamado a otras familias para que se unan a la lucha y busquen apoyo en los colectivos.

imagen-cuerpo

"No es nada más de nosotras como buscadoras, como colectivos, sino de todas, porque todas tenemos un familiar desaparecido. A todas nos hace falta alguien en casa, están nuestras sillas vacías. Hay muchos niños que lloran también por sus papás, por sus mamás. Les pedimos a esas madres que salgan a buscar, que se acerquen a los colectivos, que no tengan miedo. El miedo que deben de tener es jamás volver a saber de sus hijos", finalizó.

imagen-cuerpo
Román González
