Entregan escrituras a familias de Cajeme

Más de 200 escrituras de vivienda fueron entregadas hoy a habitantes de distintas colonias de Cajeme que llevaban años sin contar con una certeza jurídica de su patrimonio, por medio del programa Escrituración de vivienda de Sindicatura Municipal.

El presidente municipal, Carlos Javier Lamarque Cano, destacó la importancia de trabajar en este sentido, pues hay familias que incluso llevan más de 20 años luchando por tener una escrituración de su vivienda.

"Quiero reconocer el trabajo, siempre comprometido, de nuestra Síndica Municipal, Josefina Leyva. Hoy se entregan 225 escrituras para completar, desde 2021 a la fecha, mil 425, y tenemos pendientes un poco más de 2 mil de manera que se entreguen 5 mil entre los 2 trienios", mencionó.

Había un rezago considerable derivado principalmente por falta de voluntad política, explicó el presidente municipal, sin embargo, se trabaja para cambiar esta situación, de manera que las familias salgan adelante.

"Habiendo la posibilidad de escriturar con programas como este, hacía falta la voluntad política para hacerlo. Buscamos reivindicar el derecho a la vida, al bienestar y a una vivienda digna", dijo.

Por su parte, Josefina Leyva González, titular de Sindicatura Municipal, dio a conocer que esto representa un avance hacia el fortalecimiento del patrimonio de las familias cajemenses.

"Nuevamente en esta administración hacemos entrega de esta certeza jurídica, agradecemos al presidente municipal, Carlos Javier Lamarque Cano. Hoy es un día muy especial ya que celebramos un paso más hacia el fortalecimiento del patrimonio familiar", expresó.

Mencionó que aún faltan algunas colonias por regularizarse, por lo que se trabaja en coordinación con el gobierno estatal y federal.

Entre las colonias beneficiadas destacan la Cuauhtémoc Cárdenas y Cajeme.