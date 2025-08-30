Reparación de drenajes y útiles escolares piden los cajemenses

Al visitar Cajeme, la legisladora Deni Gastelum Barreras dio a conocer que las principales solicitudes de apoyo que se hacen ante su oficina de enlace son en relación a útiles escolares por el regreso a clases y la gestión para que el Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cajeme (Oomapasc) repare drenajes colapsados.

"Ahorita estamos atendiendo la necesidad de los útiles escolares, haremos entrega de mochilas a familias vulnerables, también nos llegan solicitudes en relación a fugas en las colonias, cada solicitud ha sido atendida por el Oomapas de Cajeme", mencionó.

Recordó a los cajemenses que desde el Congreso de Sonora se autorizó al Oomapasc un crédito para atender estas necesidades urgentes que vive el municipio, el cual es de 100 millones de pesos, para la compra de equipo y para infraestructura.

La diputada también destacó que se tiene acercamiento con la ciudadanía por medio de esta oficina, pero también con la inauguración de las 17 casas bienestar.

"La casa bienestar es el espacio para recreación círculo de estudio, espacio de gestión, un espacio para el arte y la cultura, cada una de ellas depende de un plan de trabajo y los contextos son distintos, las necesidades que tienen los habitantes en Plano Oriente son distintas a las que tienen en Villa Bonita, Cócorit, Esperanza. La oficina de enlace es esa vinculación entre el Congreso de Sonora y la ciudadanía, para llevar la encomienda a los diferentes niveles de gobierno", dijo.

La oficina de enlace se encuentra ubicada en las calles Veracruz e Hidalgo, en la planta alta.