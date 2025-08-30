Fuga de agua persiste en la colonia Miravalle

Preocupados se encuentran habitantes de la colonia Miravalle debido a que persiste la fuga de agua en el cruce de las calles Valle del Venado y Valle Amarillo, situación que los mantiene en alerta, pues temen que haya un posible brote de dengue por el estancamiento.

A decir de los afectados ya se hicieron las denuncias ante el Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cajeme (Oomapasc), pero hasta el momento no se ha dado solución al problema, por lo que los habitantes permanecen a la espera de que el personal lleve a cabo los trabajos correspondientes.

Blanca Alicia Guerrero, una de las personas perjudicadas, reiteró su llamado a la paramunicipal y explicó que ya le fue dado el número de folio 781446. "Ya tenemos cerca de 3 meses con este problema", dijo.

Asimismo, destacó que la persistencia de esta situación causa deterioro a la pista de rodamiento de las calles en mención, por lo que "urge" que se tomen cartas en el asunto. "El pavimento ya se acabó y está lleno de baches el lugar", advirtió.

Cerca de la zona en donde brotan las aguas se encuentra un parque en el que niños juegan y las familias pasan momentos de convivencia, el cual también se ve afectado por el estancamiento de las aguas.

Cabe señalar que, en distintas ocasiones, la Dirección de Salud Municipal ha dado a conocer que se debe evitar o cuidar el almacenamiento y estancamiento de agua, pues se pueden generar criaderos del mosquito que transmite el dengue.

El Oomapasc recibe hasta 40 folios al día por distintas situaciones y trabaja en atender lo más pronto posible cada uno de ellos, ha explicado el director técnico, Jesús Antonio Ponce Zavala.