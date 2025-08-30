En Cajeme, buscan digitalizar negocios locales

En Cajeme se trabaja en concientizar a los negocios locales sobre la importancia de digitalizarse, de manera que resulte más cómodo para los clientes adquirir los artículos que ofrecen por medio de una computadora o el celular, pues con los años los hábitos de compra han cambiado y gran parte de la población opta por comprar en línea en tiendas nacionales e internacionales, alejando la derrama económica.

"Se han hecho capacitaciones a través de algunas cámaras empresariales como lo es la Cámara Nacional del Comercio de Ciudad Obregón para concientizar a los negocios y principalmente a las mipymes para hacer ventas en líneas, estamos trabajando en eso, es un cambio de costumbre, siempre se batalla con eso, pero estamos dando los pasos para que se digitalice la venta", mencionó el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, Fernando Durazo Picos.

Los cambios que se generan en cuanto a los hábitos de las ventas y las compras también han sido motivo de que se cierren algunos negocios en el centro de la ciudad, pero que se abran otros en las periferias.

"Es algo que podemos ver en otras partes como Tucson. Cambia la conducta, los hábitos de compra, todo es vía teléfono, vía computadora, hay muchos negocios en las periferias de Cajeme y plazas comerciales que hacen que las personas no se desplacen tanto en el centro de la ciudad", explicó.

Las inversiones siguen en el municipio, pues está por instalarse una empresa que tendrá un alto impacto en la economía, adelantó.

"Hay una nueva empresa que ya se encuentra operando en Ciudad Obregón, no hemos hecho la inauguración oficial, pero es proveedora de una cervecera, hace el surtido y limpieza de las tarimas, hay otra muy grande que se va a instalar, ya la tramitología está hecha, solamente es cuestión de la instalación oficial, pero ya es un hecho prácticamente"

Esta nueva empresa traerá a Cajeme una inversión de aproximadamente 40 millones de dólares con todo y terreno, además de que generará entre 800 y 3 mil 200 empleos directos.

Se han facilitado los trámites para mejora regulatoria de los negocios, por medio de una plataforma en línea del Gobierno Municipal.