No se suspenderá recolección de basura en Navidad

La Secretaría de Imagen Urbana y Servicios Públicos dio a conocer que durante este 24 y 25 de diciembre no se suspenderá el servicio de recolección de basura por parte de la empresa Tec-Med, mientras que el 1 de enero del 2026 sí se detendrán las labores para ser retomadas al siguiente día.

En distintas ocasiones, el titular de la Secretaría de Imagen Urbana, Gerardo Sastré Iriarte, ha hecho el llamado a la ciudadanía para que se encargue de recolectar los desechos de sus casas en bolsas y las coloque afuera de las viviendas, de manera que, al pasar la unidad recolectora de basura, el personal pueda recoger las bolsas de una forma rápida.

En esta ocasión, se hace el llamado para que las personas saquen las bolsas con los desechos únicamente el día que le toca a la unidad recolectora pasar por la colonia en la que residen, pues son fechas de fiesta y aumenta el uso de materiales desechables en comparación con el resto del año.

EMBELLECEN LAS ENTRADAS

Cabe señalar que la Secretaría de Imagen Urbana y Servicios Públicos implementó distintas acciones para embellecer a Cajeme para esta Navidad, incluyendo las entradas sur y norte a la zona urbana.

En ambas fueron colocados árboles navideños para el disfrute de los visitantes y de quienes habitan en el municipio. En la entrada sur se encuentra un tradicional pino de Navidad color verde, mientras que en la entrada norte es de luces.

Se cuenta con un operativo de seguridad para garantizar saldo blanco en estas fiestas.