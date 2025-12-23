  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Martes, 23 De Diciembre Del 2025
SÍGUENOS
Ciudad Obregón

No se suspenderá recolección de basura en Navidad

Solamente se detendrán las labores durante el 1 de enero, informó la Secretaría de Imagen Urbana y Servicios Públicos de Cajeme

Dic. 23, 2025
No se suspenderá recolección de basura en Navidad

La Secretaría de Imagen Urbana y Servicios Públicos dio a conocer que durante este 24 y 25 de diciembre no se suspenderá el servicio de recolección de basura por parte de la empresa Tec-Med, mientras que el 1 de enero del 2026 sí se detendrán las labores para ser retomadas al siguiente día.

En distintas ocasiones, el titular de la Secretaría de Imagen Urbana, Gerardo Sastré Iriarte, ha hecho el llamado a la ciudadanía para que se encargue de recolectar los desechos de sus casas en bolsas y las coloque afuera de las viviendas, de manera que, al pasar la unidad recolectora de basura, el personal pueda recoger las bolsas de una forma rápida.

En esta ocasión, se hace el llamado para que las personas saquen las bolsas con los desechos únicamente el día que le toca a la unidad recolectora pasar por la colonia en la que residen, pues son fechas de fiesta y aumenta el uso de materiales desechables en comparación con el resto del año.

EMBELLECEN LAS ENTRADAS

Cabe señalar que la Secretaría de Imagen Urbana y Servicios Públicos implementó distintas acciones para embellecer a Cajeme para esta Navidad, incluyendo las entradas sur y norte a la zona urbana.

En ambas fueron colocados árboles navideños para el disfrute de los visitantes y de quienes habitan en el municipio. En la entrada sur se encuentra un tradicional pino de Navidad color verde, mientras que en la entrada norte es de luces.

Se cuenta con un operativo de seguridad para garantizar saldo blanco en estas fiestas.

Javier Zepeda
Javier Zepeda

Comunicador certificado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación con más de 6 años de experiencia en periodismo de campo. Mi trabajo incluye la elaboración de notas, fotografía, conducción, diseño de portadas y edición de contenido para plataformas impresas y digitales.

Contenido Relacionado
"Es un acto de justicia histórica": Javier Lamarque sobre fin de la huelga minera
Ciudad Obregón

"Es un acto de justicia histórica": Javier Lamarque sobre fin de la huelga minera

Diciembre 23, 2025

El alcalde de Cajeme destacó los esfuerzos realizados por parte del gobierno federal y estatal para solucionar el conflicto

Sí pagaron aguinaldos a guardias
Ciudad Obregón

Sí pagaron aguinaldos a guardias

Diciembre 23, 2025

Sólo una empresa con sede en Cajeme realizó el pago hasta este martes 23; se debe pagar salario triple al trabajar en Navidad: Huidobro

Exhorta a cuidar la alimentación en fiestas navideñas
Ciudad Obregón

Exhorta a cuidar la alimentación en fiestas navideñas

Diciembre 23, 2025

Son días en los que las personas abusan de la ingesta de alimentos y bebidas: médico