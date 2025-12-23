"Es un acto de justicia histórica": Javier Lamarque sobre fin de la huelga minera

Tras finalizar la huelga minera, que duró cerca de 18 años por conflictos laborales en la Mina de Cananea, el alcalde Carlos Javier Lamarque Cano destacó que se trata de "un acto de justicia histórica", el cual no solo llevará bienestar a los trabajares y viudas de mineros, sino que también a quienes habitan en la rivera del Río Sonora.

"Es el resultado de un proceso largo, de la persistencia de la lucha de los trabajadores de la mina de Cananea, de la sensibilidad y voluntad política del gobierno federal y del acompañamiento y compromiso del gobernador Alfonso Durazo. Hay que destacar el trabajo de la secretaria de gobernación, Rosa Isela Rodríguez, una mujer comprometida y con mucha voluntad de atención a las causas sociales. Es una reivindicación fundamental, no solo en el caso de los trabajadores de la mina, sino que, con este anuncio adicional de la reparación integral de la contaminación del Río Sonora, es un acto de justicia histórica, algo que se debió haber hecho en su momento por el gobierno que en aquel tiempo estaba, se prologó en el tiempo hasta que se resolvió, esto también es un logro de las comunidades del Río Sonora y esta voluntad que se conjuga para encontrar una solución", dijo.

En acuerdo hecho entre el gobierno y el Sindicato Nacional Minero dará un giro completo a la vida de estas personas, agregó.

"Es un doble logro, una doble celebración La verdad estamos muy contentos y todo lo que se anunció será de gran beneficio y para el bienestar de los trabajadores y de quienes habitan en la rivera del Río Sonora. Va a cambiar todo, había un enojo en las comunidades, que era entendible, justificable, válido porque habían sido objeto de una increíble injusticia. Con esta remediación se les hace justicia y cambiará el ánimo, el ambiente, va a florecer el bienestar que tan merecido tienen", mencionó.

El acuerdo incluye la liquidación conforme al contrato colectivo original, acceso a seguridad social y al sistema de pensiones para más de 650 trabajadores y sus familias, entre otras cosas.