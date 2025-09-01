No habrá impunidad, dice Javier Lamarque

Tras la separación del cargo temporal del director de Gato Público, por presuntas irregularidades, el alcalde Carlos Javier Lamarque Cano reiteró que no habrá impunidad para ningún funcionario o elemento policiaco de su administración que resulte ser responsable de sobornos o anomalías, siempre de acuerdo a lo establecido en la ley.

El servidor público fue denunciado ante la Unidad de Responsabilidades Administrativas (URA) por la asociación Cajeme Cómo Vamos, por supuestos conflictos de intereses y mal uso de sus funciones, además de posibles tráficos de influencias.

“En cualquier situación donde se presuma algún tipo de irregularidad siempre hemos actuado de manera trasparente y en ese caso particular, de manera correcta, el funcionario fue separado de sus funciones para que pueda desarrollarse la investigación y deslindarse responsabilidades. Es un asunto que corresponde al Órgano de Control y Evaluación Gubernamental y la Unidad de Responsabilidades Administrativas”, explicó.

Temporalmente se designará a alguien que asuma el cargo, persona que deberá pertenecer al interior de Tesorería Municipal de adentro, ya que las labores de las distintas áreas del Ayuntamiento no pueden verse afectadas.

Lamarque Cano dijo no tener conocimiento de que actualmente haya algún otro funcionario de su administración que se encuentre siendo investigado por irregularidades

Al reiterar que el video que circula por medio de redes sociales, en donde se observa a un elemento policiaco de Cajeme pedir presunto soborno a un ciudadano, es de años atrás, el presidente municipal dijo que investigará para ver cuál fue la resolución.

“Cualquier policía municipal o cualquier autoridad que actúe de manera irregular y que afecte a la ciudadanía, si se prueba, va a ser separado y sancionado de acuerdo a la normatividad y a la ley, en el caso particular de este video fue un caso muy antiguo, seguramente fue solucionado y sancionado, voy a investigar”, mencionó.

En otro tema, dijo que la página de Tesorería Municipal ya se encuentra en funciones y se espera que en esta semana quede todo totalmente restablecido en cuanto a trámites digitales tras el hackeo, gracias a la renta de servidores alternativos, con un costo de 150 mil pesos.