  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Lunes, 1 De Septiembre Del 2025
Ciudad Obregón

Inicia dispersión de recursos Bienestar: Beneficiarios acuden a banco en Cajeme

Los adultos mayores acudieron al Banco del Bienestar a realizar el retiro de sus recursos

Sep. 01, 2025
Los beneficiarios pudieron realizar los retiros de sus recursos, además que podrán guardarlos en su tarjeta bancaria
Este lunes arrancó la dispersión de recursos de los programas de la Secretaría del Bienestar y continuarán por orden alfabético a lo largo de este mes, en el que los beneficiarios recibirán los recursos en su tarjeta del Banco Bienestar.

Desde temprano los adultos mayores y mujeres mayores de 60 años se encontraban en las instalaciones del Banco Bienestar para realizar el retiro de sus recursos correspondientes al bimestre septiembre-octubre.

Personal de la Secretaría del bienestar instaló dos carpas y sillas por fuera de las instalaciones del banco ubicado por la calle Guerrero para evitar que los beneficiarios se expusieron a los rayos del sol, además que se repartió agua para ayudarlos a mantenerse hidratados.

Las carpas se instalaron en el resto de los bancos de bienestar de esta región y del Estado de Sonora, ya que en septiembre las temperaturas siguen siendo elevadas.

¿CUÁNDO SERÁ LA DISPERSIÓN? 

La dispersión será por orden alfabético y arrancó el día lunes con la letra A, el martes será la letra B, miércoles y jueves la C, el viernes de la D a la F.

Para la semana entrante se programó para el lunes y martes la letra G, miércoles 10 de septiembre de la H a la K, el jueves 11 la L y viernes 12 la M.

El lunes 15 de septiembre se depositará a los beneficiarios con la letra M, el 16 de septiembre será inhábil y continuará el miércoles 17 con la letra N a la O.

El jueves 18 se depositará a la P y Q, viernes 19 y lunes 22 a letra R y el martes la S, el miércoles de la T a la V y concluirá el jueves 25 de septiembre con las letras W a la Z.

El horario de atención en el banco del Bienestar es de las 08:00 a las 15:00 horas en el que los adultos podrán realizar los retiros, además que pueden usar su plástico bancario como cualquier otra tarjeta y dejar su dinero guardado o pagar en tienda.

Francisco Minjares
Francisco Minjares
