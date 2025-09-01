Inicia dispersión de recursos Bienestar: Beneficiarios acuden a banco en Cajeme

Este lunes arrancó la dispersión de recursos de los programas de la Secretaría del Bienestar y continuarán por orden alfabético a lo largo de este mes, en el que los beneficiarios recibirán los recursos en su tarjeta del Banco Bienestar.

Desde temprano los adultos mayores y mujeres mayores de 60 años se encontraban en las instalaciones del Banco Bienestar para realizar el retiro de sus recursos correspondientes al bimestre septiembre-octubre.

Personal de la Secretaría del bienestar instaló dos carpas y sillas por fuera de las instalaciones del banco ubicado por la calle Guerrero para evitar que los beneficiarios se expusieron a los rayos del sol, además que se repartió agua para ayudarlos a mantenerse hidratados.

Las carpas se instalaron en el resto de los bancos de bienestar de esta región y del Estado de Sonora, ya que en septiembre las temperaturas siguen siendo elevadas.

¿CUÁNDO SERÁ LA DISPERSIÓN?

La dispersión será por orden alfabético y arrancó el día lunes con la letra A, el martes será la letra B, miércoles y jueves la C, el viernes de la D a la F.

Para la semana entrante se programó para el lunes y martes la letra G, miércoles 10 de septiembre de la H a la K, el jueves 11 la L y viernes 12 la M.

El lunes 15 de septiembre se depositará a los beneficiarios con la letra M, el 16 de septiembre será inhábil y continuará el miércoles 17 con la letra N a la O.

El jueves 18 se depositará a la P y Q, viernes 19 y lunes 22 a letra R y el martes la S, el miércoles de la T a la V y concluirá el jueves 25 de septiembre con las letras W a la Z.

El horario de atención en el banco del Bienestar es de las 08:00 a las 15:00 horas en el que los adultos podrán realizar los retiros, además que pueden usar su plástico bancario como cualquier otra tarjeta y dejar su dinero guardado o pagar en tienda.