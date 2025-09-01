Listos en Cajeme para el ciclo escolar

Este día regresan a las aulas cerca de 70 mil estudiantes de nivel básico de Cajeme, junto con los alumnos de preparatoria de los subsistemas DGTI y Cobach.

Para recibir a los estudiantes que retornarán hoy a las clases, se tienen por encima de dos mil 200 docentes de preescolar, primaria y secundaria, quienes regresaron a sus actividades desde la semana pasada para ver los diferentes proyectos que se tienen.

Los estudiantes de nivel básico volverán a cerca de 500 escuelas que hay en Cajeme, las cuales se encuentran listas para recibirlos, e incluso la semana previa al arranque del ciclo escolar se realizaron jornadas de limpieza en una coordinación entre padres de familia, maestros, directivos y personal de las instituciones educativas.

La Secretaría de Educación y Cultura (SEC) informó que no se tuvieron reportes de robo o vandalismo en los planteles educativos del Municipio durante el periodo vacacional, por lo que se espera que el regreso a clases transcurra sin problemas.

El año pasado se tuvieron sólo tres casos de robos o vandalismo en Cajeme, los cuales quedaron resueltos en el transcurso de la primera semana y las escuelas retomaron las clases.

Respecto a los niños que no pudieron acudir por los uniformes al Centro de Usos Múltiples (CUM) de Obregón, la SEC informó que se les entregará en las instituciones educativas con el regreso a clases con la talla de prendas y calzado que marcaron en el sitio web de registro.

Esto ayudará a que los padres de familia no tengan que gastar en las prendas escolares.

Debido a cambios en el calendario escolar los subsistemas de preparatoria regresarán este día junto con los alumnos de nivel básico