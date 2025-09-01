Cajeme con saldo blanco durante regreso a clases

El ciclo escolar arrancó sin incidentes ni reportes de robo o vandalismo en Cajeme, lo que permitió que los niños y jóvenes de nivel básico y media superior pudieran retomar sus estudios de manera normal después del periodo vacacional, afirmó el presidente municipal, Javier Lamarque Cano.

Este lunes alrededor de 67 mil niños de nivel básico y dos subsistemas de media superior retomaron actividades de manera normal luego de un periodo vacacional que transcurrió tranquilo en los planteles educativos.

“No tengo ningún reporte de incidencias, al parecer todo inició de manera normal, bien, miles de estudiantes hoy regresan a las aulas a continuar con su aprendizaje”, añadió en el marco de la ceremonia del arranque del ciclo escolar en el Cbtis 197 de Providencia.

Lamarque Cano dijo que se trabajó de forma permanente en coordinación con autoridades educativas y Seguridad Pública Municipal para cuidar los planteles, además que previo al regreso a clases Imagen Urbana también apoyó para que las escuelas estuvieran listas.

Durante el primer día de clases Tránsito Municipal apoyó a los padres de familia que fueron a dejar a los niños a los planteles educativos.

Foto: Bernardo Hidalgo

SEC TRABAJÓ CON LA COMUNIDAD

La Secretaría de Educación y Cultura (SEC) tampoco tuvo reportes de escuelas que no hayan podido iniciar clases por problemas de robo o vandalismo, lo que permitió el arranque de forma normal.

Durante el periodo vacacional los planteles educativos mantuvieron la vigilancia en coordinación con los padres de familia, vecinos, personal docente y corporaciones de seguridad, lo que contribuyó a tener los buenos resultados.

Foto: Bernardo Hidalgo

ESCUELAS SOLICITAN PODAS

Por su parte, la Directora de Educación Municipal, Zenaida Salido Torres, dijo que se tuvieron tres solicitudes de poda de árboles y retiro de maleza previo al ciclo escolar.

“Tuvimos solicitudes para poda de árboles porque con las lluvias que hemos tenido, a los árboles les gusta mucho la lluvia y se desarrollan bastante, también la maleza; tres solicitudes hemos atendido sobre ese aspecto, que no son tantas en comparación a lo que hemos atendido en otros años”.

Reconoció a las escuelas que atienden los planteles a través de sus comités de participación social de padres de familia, además del mismo personal de intendencia.

La asistencia promedio en los planteles educativos fue por encima del 90 por ciento y se espera que en el transcurso de la semana se reincorporen el resto de los estudiantes.