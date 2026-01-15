  • 24° C
Ciudad Obregón

No aumentan los precios de carros usados en Obregón

Los comerciantes de autos usados mantienen los precios para permanecer en el mercado y no perder la demanda

Ene. 15, 2026
La penetración de autos coreanos y japoneses a Estados Unidos pudieran ser factores que influyen en que las marcas estadounidenses mantengan los precios, lo que beneficia a los vendedores de autos usados
La penetración de autos coreanos y japoneses a Estados Unidos pudieran ser factores que influyen en que las marcas estadounidenses mantengan los precios, lo que beneficia a los vendedores de autos usados

Los comerciantes de autos usados absorbieron los aumentos en rubros como nómina, servicios básicos y prediales para evitar subir los costos de los vehículos y mantenerse competitivos en el mercado, afirmó Efrén Rosas Leyva.

El presidente de la Asociación de Vendedores de Autos Usados de Ciudad Obregón, reveló que la nómina subió en un 10 por ciento a partir de este mes, además de incrementos en los impuestos prediales y gastos corrientes como luz o agua potable, lo que merma las utilidades del gremio.

"Si queremos seguir vivos, si queremos seguir en el mercado, tenemos que estar dispuestos a hacer lo que nos corresponde, absorber los aumentos que se han tenido", abundó.

INVERSIÓN DE GENERAL MOTORS Y PERSPECTIVAS PARA 2026

A pesar de esos conceptos que enfrentan a inicios de este año en Obregón, ven benéfico que el costo de los carros nuevos se ha mantenido y solo hicieron ajustes acordes a la inflación, lo que se ha traducido en que el precio de los autos usados no se vea afectado.

A la par con los costos de los autos nuevos, la inversión de mil millones de dólares anunciada recientemente por General Motors para México advierte de un panorama alentador y que muestra la confianza que tienen las empresas en el territorio nacional.

"Es una empresa con muchos en México y mucha trayectoria en Estados Unidos, esa información que recibimos de alguna manera da la esperanza que este año sea bueno", detalló.

Frente a ello, el presidente de la asociación dijo que se prevé un buen futuro para este 2026 en Obregón y a nivel nacional, por lo que los comerciantes apuestan a hacer el esfuerzo de absorber los incrementos para seguir trabajando.

