Negocios se ven afectados por fugas de agua

Negocios de comida rápida que se encuentran ubicados en la calle Francisco Zarco y Tabasco, en la colonia Cortinas, se ven afectados desde hace aproximadamente 8 meses, debido a 2 fugas de agua que no han sido solucionadas de manera definitiva; una de ellas es de agua limpia y otra es de agua sucia, lo que genera un posible foco de infección.

En el caso de la fuga de agua limpia, se encuentra por fuera de un negocio de mariscos que está al aire libre, lo que da una mala imagen al mismo, así como a un negocio de fisioterapia.

Por otro lado, la fuga de aguas negras se encuentra por fuera de un negocio de sushi y también afecta a un bazar que se instala sobre una de las banquetas en la calle Tabasco, entre Francisco Zarco y José María Iglesias.

TEMEN FOCO DE INFECCIÓN

A decir de los residentes y dueños de establecimientos, la mayor preocupación es que haya un foco de infección, además de que los negocios se ven perjudicados por el mal olor del drenaje colapsado, razón por la que no pueden mantener ventanas ni puertas abiertas, en el caso de quienes no tienen establecimientos al aire libre.

“Tiene desde mayo el problema, ya lo hemos reportado en distintas ocasiones, casi cada semana, y si ha venido el Oomapasc pero el problema vuelve. Sale un mal olor y no podemos abrir ni ventanas ni puertas”, explicó Edgar, empleado de uno de los negocios.

Recientemente, el Oomapasc dio a conocer que implementó 2 brigadas especializadas para agilizar la atención de drenajes colapsados en Cajeme.