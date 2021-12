Necesario definir función de Cándido Tarango

A un año de la llegada del capitán de fragata de infantería, Cándido Tarango Velázquez, al frente de la Secretaría de Seguridad Pública de Cajeme, se tendría que analizar si está en calidad de marino o de jefe de la Policía Preventiva, a fin de definir sus funciones y combatir o no los delitos de alto impacto que competen a la Federación.

Julio Pablos Ruiz, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) en Cajeme señaló que "es un tema donde no soy experto y me gustaría que viniera un experto en seguridad pública para entender las exigencias y las competencias, porque dentro de la percepción como ciudadanos no nos importa la prevención, queremos que acabe este tema (homicidios), pero dentro de la legalidad esa es la parte que les compete".