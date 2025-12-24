  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Miércoles, 24 De Diciembre Del 2025
SÍGUENOS
Ciudad Obregón

Abuelitos pasarán la Navidad unidos

Cerca de 40 adultos mayores vivirán un ambiente de unión y alegría, tras recibir regalos, alimentos y amor, gracias a la solidaridad de la ciudadanía

Dic. 24, 2025
Abuelitos pasarán la Navidad unidos

En unión pasarán la Navidad los cerca de 40 adultos mayores que son asistidos en el Asilo San Vicente de Ciudad Obregón; en días previos se les realizaron algunas posadas donde recibieron regalos y alimentos típicos de la temporada navideña por parte de visitantes, lo que dibujó una sonrisa en sus rostros.

El Asilo reiteró la invitación a aquellas personas que deseen adoptar a un adulto mayor a comunicarse con ellos, pues se cuenta con un programa que permite dar apoyo económico de manera mensual para el cuidado de la persona adoptada.

imagen-cuerpo

"Nos pueden llamar o acudir directamente a las oficinas (ubicadas en la calle San Luis, colonia Misión), pueden hacer un donativo a partir de 200 pesos mensuales, pero en sí lo que es adoptar a un abuelito tiene un costo de 3 mil pesos al mes" informó Daniela Escamilla, integrante del Asilo San Vicente.

imagen-cuerpo

Destacó que este costo es más bajo que el que realmente representa dar atención completa a un adulto mayor, pues se destinan cerca de 18 o 20 mil pesos.

imagen-cuerpo

"Tenemos como cuatro adultos mayores adoptados, de un promedio de casi 40 abuelitos. Cuidar a uno solo, incluida la comida, el agua, la luz del lugar, nos cuesta cerca de 18 o 20 mil pesos, pero por medio del programa pedimos una mensualidad de 3 mil pesos", agregó.

imagen-cuerpo

Es al teléfono 644 416 4547 a donde pueden comunicarse las personas interesadas en apoyar a algún adulto mayor.

Javier Zepeda
Javier Zepeda

Comunicador certificado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación con más de 6 años de experiencia en periodismo de campo. Mi trabajo incluye la elaboración de notas, fotografía, conducción, diseño de portadas y edición de contenido para plataformas impresas y digitales.

Contenido Relacionado
Fortalece, Ley Antiextorsión, crecimiento: Canaco
Ciudad Obregón

Fortalece, Ley Antiextorsión, crecimiento: Canaco

Diciembre 24, 2025

La extorsión telefónica se ha disparado y pone en riesgo a las mipymes de Cajeme: Gustavo Cárdenas

CAM 40 va por inclusión laboral en Cajeme
Ciudad Obregón

CAM 40 va por inclusión laboral en Cajeme

Diciembre 24, 2025

Quieren gestionar con tiempo los espacios para que los jóvenes tengan espacios para exponer sus trabajos

Habrá menos camiones el 25 de diciembre en Obregón
Ciudad Obregón

Habrá menos camiones el 25 de diciembre en Obregón

Diciembre 24, 2025

El tiempo de espera será más largo durante el día de navidad debido a que habrá menos camiones