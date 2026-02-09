  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Lunes, 9 De Febrero Del 2026
SÍGUENOS
Ciudad Obregón

Muy pocos ambulantes le apuestan a San Valentín

La falta de circulante entre la población afecta las ventas; los pequeños comerciantes no se pueden arriesgar a perder su inversión

Feb. 09, 2026
Muy pocos ambulantes le apuestan a San Valentín

Ante la falta de circulante entre la población cajemense, la gran mayoría de los pequeños comerciantes que desarrollan su actividad en las banquetas del centro de Ciudad Obregón decidieron no apostarle a San Valentín y continuar con su mercancía habitual, indicó Bernardo Pomposo Sebastián.

El presidente de la Unión de Comerciantes en Pequeño de Puestos Fijos y Semifijos del Municipio de Cajeme comentó que en otros tiempos era habitual ver a los integrantes de la organización poniendo a la venta todo tipo de artículos alusivos a la celebración del Día del Amor y la Amistad, pero ahora son muy pocos los que realmente se arriesgarán con ello.

En esta ocasión serán solamente ocho o nueve compañeros los que pondrán a la venta arreglos florales y detalles para regalo en distintas variedades; incluso quienes se dedican a la envoltura de regalos en esta ocasión se verán muy mesurados porque ya las tiendas chinas venden bolsas para regalo a precios muy accesibles, afectando a esta actividad que era muy tradicional, mencionó el dirigente.

AFECTA EL MAL TIEMPO

Y otro factor que está contribuyendo a la baja de ventas es el mal tiempo, ya que las lluvias que se han venido presentando desde inicios del año ha impactado en algunos que tienen puestos fijos y semifijos en el sector centro, quienes deciden a veces no instalarse ante el riesgo de que se les dañen sus artículos, ya sea electrónicos o de mercería.

Finalmente, dijo desconocer cuándo dará inicio el reordenamiento del centro de la ciudad, pues hasta ahora no los han citado a reunión para explicarles cuál será la dinámica a seguir, dado que supuestamente este año es cuando se llevará a cabo el programa.

Francisco Angulo
Francisco Angulo

Redactor y comunicador con sólida experiencia de más de 30 años en el ámbito periodístico. Durante ese tiempo, siete los he desempeñado en diversas dependencias del Ayuntamiento de Cajeme como la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Presidencia Municipal y la Dirección de Cultura Municipal de Cajeme, donde desarrollé y perfeccioné mis habilidades en redacción periodística y expresión oral, contribuyendo a una comunicación clara y efectiva para la administración pública. En medios de comunicación he laborado en varias empresas periodísticas, cubriendo ámbitos de economía, política, salud y sector gubernamental.

Contenido Relacionado
Se requiere corregir el rumbo económico
Ciudad Obregón

Se requiere corregir el rumbo económico

Febrero 09, 2026

Hacen falta políticas gubernamentales para fomentar la inversión y el crecimiento; se espera mejora del 20% para para San Valentín

Nuevas máquinas de desazolve llegan a Cajeme para atender drenajes colapsados
Ciudad Obregón

Nuevas máquinas de desazolve llegan a Cajeme para atender drenajes colapsados

Febrero 09, 2026

Trabajarán en sectores prioritarios, donde se tiene problemas por las tuberías añejas de la infraestructura sanitaria

Llaman a aprovechar inscripciones anticipadas
Ciudad Obregón

Llaman a aprovechar inscripciones anticipadas

Febrero 09, 2026

El director de la Escuela Secundaria General 1 dijo que ya se encuentra el proceso de preinscripción para nuevo ingreso