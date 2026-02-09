Muy pocos ambulantes le apuestan a San Valentín

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Ante la falta de circulante entre la población cajemense, la gran mayoría de los pequeños comerciantes que desarrollan su actividad en las banquetas del centro de Ciudad Obregón decidieron no apostarle a San Valentín y continuar con su mercancía habitual, indicó Bernardo Pomposo Sebastián.

El presidente de la Unión de Comerciantes en Pequeño de Puestos Fijos y Semifijos del Municipio de Cajeme comentó que en otros tiempos era habitual ver a los integrantes de la organización poniendo a la venta todo tipo de artículos alusivos a la celebración del Día del Amor y la Amistad, pero ahora son muy pocos los que realmente se arriesgarán con ello.

En esta ocasión serán solamente ocho o nueve compañeros los que pondrán a la venta arreglos florales y detalles para regalo en distintas variedades; incluso quienes se dedican a la envoltura de regalos en esta ocasión se verán muy mesurados porque ya las tiendas chinas venden bolsas para regalo a precios muy accesibles, afectando a esta actividad que era muy tradicional, mencionó el dirigente.

AFECTA EL MAL TIEMPO

Y otro factor que está contribuyendo a la baja de ventas es el mal tiempo, ya que las lluvias que se han venido presentando desde inicios del año ha impactado en algunos que tienen puestos fijos y semifijos en el sector centro, quienes deciden a veces no instalarse ante el riesgo de que se les dañen sus artículos, ya sea electrónicos o de mercería.

Finalmente, dijo desconocer cuándo dará inicio el reordenamiento del centro de la ciudad, pues hasta ahora no los han citado a reunión para explicarles cuál será la dinámica a seguir, dado que supuestamente este año es cuando se llevará a cabo el programa.