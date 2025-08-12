  • 24° C
Ciudad Obregón

Mueren más hombres por enfermedades del corazón en Sonora

Las enfermedades cardiacas son la principal causa de muerte entre los sonorenses

Ago. 12, 2025
Las enfermedades del corazón se mantienen como la principal causa de muerte en Sonora y en un 58.7 por ciento de los casos se registraron en hombres de acuerdo a la Estadística de Defunciones Registradas (EDR) del Inegi.

De acuerdo a los datos del instituto que arrojaron la suma de todo el 2024, en Sonora se registraron 4 mil 659 defunciones a causa de enfermedades cardiacas, de las cuales 2 mil 732 fue en hombres y mil 197 en mujeres.

En segundo lugar de causas de defunción se ubicaron los tumores malignos, los cuales sumaron 2 mil 537 casos, distribuidos entre mil 281 hombres y mil 251 mujeres.

La diabetes mellitus se ubicó en tercer lugar entre los padecimientos que más ocasionan defunciones entre los habitantes de Sonora al sumar mil 599 entre hombres y mujeres.

Las defunciones por agresión (homicidio) son la cuarta causa más común entre los sonorensenses con un total de mil 349, de las cuales mil 233 fueron hombres que perdieron la vida en uno de estos hechos.

A nivel nacional las enfermedades del corazón también fueron la principal causa de muerte, seguido por diabetes mellitus, tumores malignos, enfermedades del hígado y accidentes.

Francisco Minjares
