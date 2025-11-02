Mueren más hombres en Sonora informa Inegi por Día de Muertos

Los hombres fallecen más en Sonora, luego que la población masculina representara un 59.1 por ciento del total de las defunciones registradas en el 2024, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) con motivo del Día de Muertos.

El año pasado se registraron en Sonora un total de 19 mil 731 defunciones, de las cuales 40.9 correspondieron a las mujeres, mientras que los hombres representaron el ya mencionado 59.1 por ciento.

Además de esto, la esperanza de vida es ligeramente más baja para los hombres, luego que la de las mujeres asciende a 80 años, mientras que el sector masculino es de 74 años.

Del total de las defunciones registradas en Sonora, el 55.9 por ciento correspondió a personas de más de 65 años de edad, mientras que el 1.8 por ciento fue de menores de un año.

Por los rangos de edad en el que se presentaron las defunciones, el 29.8 por ciento de las personas fallecidas se encontraban trabajando.

La principal causa de muerte son las enfermedades isquémicas del corazón, que representaron un 17.9 por ciento, seguido por los tumores malignos con 12.8 por ciento y diabetes mellitus con 8.1 por ciento, lo cual afirman expertos en temas de la salud, se debe a un estilo de vida en el que se realiza poco ejercicio físico, así como alimentación alta en grasas y azúcares.