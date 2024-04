Muere Antonio Méndez, el "Médico del Pueblo" en Cócorit

"El médico del pueblo", como se le conocía al doctor Antonio Méndez Romero, murió ayer lunes por neumonía a sus 75 años de edad; el especialista de la salud fue muy popular durante la pandemia del Covid 19 al salvar cientas de vidas que acudían a su consultorio.

Y aunque muchos médicos cerraron sus consultorios por miedo a morir por contagio durante la pandemia, el galeno siguió el juramento hipocrático, el cual pactan los profesionales de la salud al momento de comenzar con su profesión, sin salir de su pueblo.

SUPERÓ EL TEMOR

"Todo el tiempo tuve temor de que me contagiaran, pero afortunadamente no ha pasado nada, he corrido con mucha suerte y esperemos seguir así", expresó durante una entrevista para Diario del Yaqui en 2020.

Ante los tratamientos acertados de Méndez Romero, ciudadanos de diversas partes del país e incluso habitantes de la Tribu Yaqui, acudían especialmente a Cócorit para ser atendidos por el doctor.

"Yo no recuerdo una enfermedad, una pandemia o una epidemia que haya hecho tantos estragos como la que estamos viviendo ahorita, esta es una cosa tremenda", mencionó el profesional en su momento.

Practicar su labor por 40 años le ayudó a llenarse de conocimientos, pero también acudía a diversas partes de la República Mexicana para seguir aprendiendo y ejercer su profesión en beneficio de los habitantes.

Antes y después de la pandemia, el galeno tenía la confianza de cientas de personas que solicitaban de sus servicios, debido a que lograban sanar de sus enfermedades tras su atención.

Cabe señalar que su familia y amigos, así como sus pacientes despidieron con mucho cariño al doctor Méndez, quien se ganó la confianza de cientas de personas.