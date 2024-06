Militar Cajemense pierde la guerra contra el cáncer; tenía casi 10 años luchando contra la enfermedad

Con la realización de una guardia de honor por parte de elementos del 60 batallón de infantería es como fue despedido por sus compañeros Rosario López Ochoa de 34 años de edad, quien falleció a causa de cáncer.

Fue en su domicilio del Fraccionamiento Amanecer sección Monte Bellos, en la calle Pitahaya número 2531 de Ciudad Obregón donde sus familiares, amigos y compañeros militares lo despidieron para posteriormente darle cristiana sepultura en el panteón de Guadalupe también llamado "viejo".





AGRADECIMIENTO A LOS CIUDADANOS

Su esposa Maura Gamboa dijo encontrarse desconsolada, pero aseguró que sacará adelante a sus hijos en honor a Rosario, también agradece a los ciudadanos el apoyo que le brindaron a él cuando estaba enfrentando la enfermedad, quienes con la venta de aguas lograron comprar tratamientos,

"Cuantas veces anduvimos juntos de un lugar a otro siempre el uno con el otro, no sabíamos estar distantes, hasta el final me lo repetiste que no te gustaba estar lejos de mi... Sabía que un día tendrías que emprender un viaje a dónde no pudiera acompañarte, imploraba cada día que ese momento no llegara, pero Dios así lo quiso, que hasta aquí fuera ese momento... Te amaré eternamente" expresó.

De profesión militar, Rosario tuvo que dejar la base debido a que el cáncer ya no se lo permitió, cada 28 días acudía al Hospital Central Militar de la Ciudad de México para realizarse estudios. Se realizó más de 100 quimios intravenosas, 40 radioterapias, y 100 quimios vía oral.