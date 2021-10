Migrantes invaden CO

Tal es el caso de Carlos, él salió de su país en búsqueda de mejores oportunidades, camino en el que se encontró con sus connacionales, quienes aun sin conocerse se han unido para sobrellevar el largo camino que recorren algunos de ellos desde hace mínimo dos meses.

Noticia Relacionada Decomisan 3 cráneos de borrego cimarrón

PUBLICIDAD

Ahora se encuentran en Cajeme, donde entre dificultades han buscado un lugar dónde pasar la noche, poder asearse y comer, pues en el trayecto fueron víctimas de extorsión quedándose sin recursos para continuar con su viaje.

"Nos acababan de mandar un dinero y se nos acercó una persona diciendo que era guía, que era coyote y nos pasaba para el otro lado, de repente sacamos un dinero y nos lo robó, nos cortó las alas y nos robó casi 15 mil pesos que nuestra familia nos mandó".

Y es que, entre las inclemencias del clima, el cansancio y los riesgos que viajar en el tren conllevan, durante su recorrido se han topado con retos como perder su documentación, ser golpeados e incluso caminar kilómetros, pues los transportistas que antes les "daban un aventón" temen ser detenidos por mover indocumentados.

Siendo zonas del sur del país como Michoacán las de mayor riesgo y complejidad para poder cruzar, por el riesgo de ser atrapados por migración y la violencia que existe.

NO HAY ATENCIÓN PARA MIGRANTES EN CAJEME

La vieja estación del ferrocarril en Plano Oriente ha sido por años el lugar de migrantes que llegan de paso a Ciudad Obregón para trabajar unos días y juntar recursos para seguir con su viaje, lugar que por las noches representa un peligro, mientras que la Casa del Migrante ubicada en el sector se mantiene cerrada desde hace más de un año.

Sin un lugar donde bañarse, pasar la noche, comer o recibir algún tipo de atención médica se encuentra la comunidad migrante que viene en el tren, pues no hay en el Municipio algún centro de atención para ellos.

De acuerdo con el encargado de la Casa del Migrante "El Buen Samaritano", quien sin abrir la reja del lugar informó que no tienen fecha para operar de nuevo, ya que por la pandemia recibir personas representa un riesgo de contagio.

Según vecinos del lugar, diariamente hasta 20 personas llegan pidiendo apoyo, algunos solos, otros incluso con familia, sin que nadie los atienda.

"Tiene años ´El Buen Samaritano´, como su nombre lo dice, pero no es buen samaritano, mucha gente que viene de los trenes a que les den comida o ropa, no los atienden, nosotros como podemos les ayudamos, no les abren la puerta".

LA COMUNA, INICIATIVA QUE BUSCA APOYAR A LOS MIGRANTES

Al menos 20 personas se tienen registradas dentro del Programa Punto Migrante de La Comuna, con el cual se busca conocer la situación de esta problemática social en el Municipio.

De momento han buscado apoyo para ayudar a

Carlos

y sus acompañantes, quienes después de perder el único dinero que tenían, están a la deriva en

el Municipio

.