Reabre Mercajeme

Ciudad Obregón

Está listo para que este jueves se dé en sus instalaciones el banderazo de El Buen Fin 2025: Esteban Valdez

Nov. 12, 2025
Después de dos días cerrado por instrucciones de la Unidad Municipal de Protección Civil, para la realización de algunas mejoras en instalaciones eléctricas y correcciones de fallas diversas por parte de los locatarios a partir del miércoles, el Mercajeme, que es el centro comercial por excelencia en el centro de Ciudad Obregón, se encuentra abierto cien por ciento al público, y listo para que este jueves se dé en sus instalaciones el banderazo de El Buen Fin 2025, indicó Esteban Valdez Gazcón.

El presidente del Consejo de Administración declaró que fue alrededor de las 11:00 horas cuando autoridades de Protección Civil, después de un recorrido en el que se constató que en la gran mayoría de negocios en los que había algún tipo de anomalía se había subsanado la falla, y en otros se estaba trabajando en efectuar las mejoras exigidas para poder operar sin riesgos.

Mencionó que desde la tarde del martes se comunicó con el titular de la UMPC, Francisco Mendoza Calderón, a quien se le solicitó que se les permitiera volver a abrir los negocios, ya que la mayoría había cumplido con los señalamientos hechos y dadas las pérdidas que representaba el cierre.

Fue el miércoles por la mañana que se realizó el recorrido, donde se observó que estaba cumpliendo con la no saturación de los pasillos con mercancías y el despeje de estos para el movimiento adecuado de personas; en casos en los que se estaban haciendo trabajos, se les dio tres días para completarlos, comentó el entrevistado.

ÁREAS COMUNES

En las áreas comunes, que le competen de manera directa a la administración, se hicieron arreglos y adecuaciones en instalaciones eléctricas y se comenzó el cambio de mangueras para protección contra incendios, que estaban afectadas por la falta de uso, se revisaron y recargaron los extintores, además de verificar que los hidrantes estuvieran en condiciones de operar, expuso.

En lo que se refiere a las instalaciones de gas de los negocios de alimentos preparados, comentó que corresponde a cada locatario asegurarse de que estas se encuentren en óptimas condiciones, revisiones que generalmente efectúa la compañía proveedora del carburante, que les extiende un documento del que la administración cuenta con un expediente, afirmó.

Hizo saber que se advirtió a los locatarios que se realizarán revisiones periódicas y a quienes incumplan con las medidas de prevención se les cerrará su local en lo particular hasta que subsanen la falla.

Para concluir, recordó que el arranque a El Buen Fin está programado este jueves a partir de las 10:00 horas en la explanada del Mercajeme.

Una vez reabierto el Mercajeme, cada locatario será responsable de cumplir con las medidas de prevención y los incumplidos enfrentará la clausura

Francisco Angulo
Francisco Angulo

Redactor y comunicador con sólida experiencia de más de 30 años en el ámbito periodístico. Durante ese tiempo, siete los he desempeñado en diversas dependencias del Ayuntamiento de Cajeme como la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Presidencia Municipal y la Dirección de Cultura Municipal de Cajeme, donde desarrollé y perfeccioné mis habilidades en redacción periodística y expresión oral, contribuyendo a una comunicación clara y efectiva para la administración pública. En medios de comunicación he laborado en varias empresas periodísticas, cubriendo ámbitos de economía, política, salud y sector gubernamental.

