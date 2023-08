Marcharán por Alma Lourdes este viernes en Cajeme

En apoyo a la joven de 30 años, Alma Lourdes que fue asesinada el pasado sábado, se realizará una marcha el próximo viernes 25 de agosto, misma que saldrá desde el Callejón de la Mujer, informó Leticia Burgos Ochoa, representante de la Red Feminista Sonorense.

"No hay duda que la movilización en redes está siendo trascendente para hacer justicia porque si este caso no hubiera dado vuelta como en todo país, en el caso de Alma las autoridades no estarían tan prontas", expresó.

Nos estamos adhiriendo a la invitación que la mujer ha extendido a la sociedad, indicó, y desde luego que vamos a acompañarles el 25 de agosto.

Además, dijo que se han estado entregando informes al gobierno sobre la Alerta de Violencia de Genero (AVG); sin embargo la ciudadanía en general desconoce el tema tras no haber sido presentado.

"Pareciera que hay un silencio sepulcral en el Instituto Sonorense de las Mujeres (ISM), porque ha entregado tres informes, pero qué rendición de cuentas tiene el grupo interinstitucional y multidisciplinario, hasta ahora no han realizado ninguna sesión", lamentó.

Burgos Ochoa, mencionó que hay un millón 400 pesos etiquetados para la AVG, pero hasta el momento este no ha sido aplicado para la causa de trabajar en contra de la violencia hacia la mujer.