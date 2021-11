Madres Buscadoras exigen se investigue atentado contra integrante

Y es que, con este atentado, suman ya tres casos directos de agresión a integrantes del colectivo, entre ellos la muerte de Aranza quien buscaba a su esposo desaparecido.

Señaló que hasta el momento no se ha tenido respuesta de las autoridades, sobre la situación de su compañera.

"Ya no sabemos con quién acudir (autoridades) porque puras promesas y resultados no miramos, yo ya estoy desplazada en México y con esto que pasó no creo que me dejen salir de nuevo a sonora por lo pronto".

Descartó el retirarse de las búsquedas, pues aún tiene pendiente encontrar a sus dos hijos.

Además, a través de las redes sociales del colectivo se emitió un comunicado al gobernador Alfonso Durazo, para pedir la separación del cargo del Comisionado Estatal de Búsqueda José Luis González Olivarría.

"A nombre de las víctimas, exigimos respeto, porque no toleraremos a funcionarios públicos sin ética profesional con barata empatía, sin tacto para escuchar a y respetar el dolor de las personas que luchan por encontrar a un familiar", se lee en el pronunciamiento.