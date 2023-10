Luchan contra el suicidio en Cajeme

"Mamá no maduré por más que lo decías, no lo hice. T.K.M, Papá: no crecí, no soy feliz, T.K.M. y demás: Gracias", fue el mensaje póstumo realizado por una joven de 16 años que se quitó la vida y sus palabras plasmadas en un papel, quedaron en registros de un estudio socioantropológico por parte de la Uiversidad Autónoma de México (UNAM), informó Luis Alberto Ariel Villanueva Egan.

Durante el evento denominado Monólogos por la Vida, el director de la Clínica Hospital Issste, en Ciudad Obregón, comentó que la decisión de atentar contra la propia vida suele ser inevitable para quienes a pesar de "echarle ganas", no encuentran el sentido de estar vivos.

Resaltó que hay que poner mayor atención a las personas que están tristes o depresivas e incluso, pidió ayuda para aquellos que dicen sentir tristeza, a pesar de aparentar felicidad.

"Sólo una cosa: nunca ignoren a una persona triste, aunque diga que está bien. No sean cobardes como fui yo. Los amo a todos, sólo que no sé expresarme. Cuídense mucho y no se alejen. Mami: perdón por favor. Nada es tu culpa, son cosas que ni yo entendí", fue otro de los mensajes póstumos de una joven de 17 años.

¿QUÉ ES LA DEPRESIÓN?

De acuerdo a la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut), la depresión es una de las principales causas de discapacidad y contribuye a la morbilidad de enfermedades crónicas, adicciones, comportamientos autodestructivos y muertes prematuras.

Con base al estudio de Suicidio en Adolescentes en México, Villanueva Egan dijo que los mecanismos empleados en el intento de suicidio son envenenamiento con medicamentos en un 25.8 por ciento; ahorcamiento con un 3.8 por ciento; arrojarse al vacío 2.2 por ciento; dispararse con arma de fuego 1.8 por ciento y uso de algún abrasivo para quemarse corresponde a un porcentaje del 1.7 por ciento, pero el 13 por ciento requirió hospitalización.

Agregó que las mujeres adolescentes utilizan más el envenenamiento, mientras que los hombres utilizan más el ahorcamiento, arrojarse al vacío o el uso de armas de fuego, que son más letales.

Los titulares de diversas instituciones e incluso de la Iglesia cristiana de Dios del Evangelio Completo, presentes en el evento realizado en la Biblioteca Pública, Jesús Corral Ruiz, llegaron a la conclusión de crear lazos con más instituciones para salvar más vidas de quienes atraviesan por un momento obscuro.