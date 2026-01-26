  • 24° C
Ciudad Obregón

Los Tigres del Norte regresan a Ciudad Obregón: ¿cuánto cuestan los boletos para verlos?

Estarán en el Estadio Yaquis el 6 de marzo y en esta ocasión presentan un show llamado "La Lotería Tour 2026"

Ene. 26, 2026
Ciudad Obregón es una de las cuatro ciudades mexicanas incluidas en la gira 2026 de la agrupación.
Los Tigres del Norte regresan a Ciudad Obregón, Sonora, tras casi cuatro años de ausencia, y lo hacen a lo grande con su esperada gira "La Lotería Tour 2026", un espectáculo que seguramente reunirá a muchos fanáticos de la agrupación.

La última vez que se presentaron en esta ciudad fue en el año 2022, pero como se recordará hubo un tiempo que sus show eran tradición año con año en la extinta Expo Obregón a donde llegaban con un gran escenario.

En esta ocasión, los "Jefes de Jefes" se presentarán en el Estadio Yaquis el 6 de marzo, para cantar sus más grandes éxitos como La Puerta Negra, Golpes en el Corazón, Jefe de Jefes y muchos más.

¿CUÁNTO CUESTAN LOS BOLETOS PARA SU CONCIERTO?

La organización ya dio a conocer los precios oficiales, los cuales varían según la zona elegida:

  • General: 440 pesos
  • Preferente: 660 pesos
  • Diamante: 1100 pesos
  • Platino: 1650 pesos

¿POR QUÉ SE LLAMA "LA LOTERÍA TOUR"?

De acuerdo a información de los mismos artistas, el espectáculo está diseñado como un viaje musical a través de sus éxitos más emblemáticos y su repertorio más reciente, combinando la presencia escénica que caracteriza al grupo.

Además se cuenta con una producción visual y sonora inmersiva que invita al público a "jugar La Lotería", en referencia al popular juego tradicional mexicano, con símbolos, narrativa y elementos culturales integrados en el espectáculo.

César Leyva
