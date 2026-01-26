Con homenaje festivo conmemorarán el Día del Cáncer Infantil

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Por sexto año consecutivo, la organización Amar y Servir prepara un homenaje festivo para reconocer la valentía y fortaleza de niños, niñas y adolescentes que luchan contra el cáncer, así como de quienes han tenido la fortuna de superar la enfermedad.

En el marco del Día de la Lucha contra el Cáncer Infantil, se llevarán a cabo diversas actividades, entre las que destacan la iluminación de la Plaza Ignacio Zaragoza en color dorado, una pedaleada con causa, un festejo y una caravana.

Vanessa Ochoa Rosas, integrante de Amar y Servir, indicó que se contempla beneficiar a alrededor de 45 menores, quienes recibirán un paquete que incluirá tenis nuevos, un regalo, camiseta, un reconocimiento y otras sorpresas.

Mencionó que este año el Instituto Cumbre del Noroeste será la sede del homenaje festivo, el cual se realizará el 15 de febrero. Durante el evento habrá show de payasos, música y un momento reflexivo con testimonios de personas que han logrado vencer la enfermedad.

BUSCAN PADRINOS PARA HACER POSIBLE EL EVENTO

La asociación lanzó la campaña denominada "De 100 en 100", con la meta de reunir al menos 10 mil pesos, monto que se requiere para cubrir gastos como alimentos, impresión de reconocimientos y pago de diversos servicios necesarios para el homenaje.

Se invitó a la comunidad a aportar 100 pesos o la cantidad que esté a su alcance, mediante la tarjeta BBVA número 4555 1130 1281 7823. Además, también se pueden realizar donaciones en especie como piñatas, dulces, pasteles o regalos, los cuales pueden entregarse en las oficinas de Diario del Yaqui, de lunes a sábado, en un horario de 9:00 a.m. a 10:00 p.m.

De 100 en 100 por los niños y niñas más FUERTES del mundo.

Dona a la tarjeta BBVA 4555 1130 1281 7823



Ayúdanos a hacer posible un festejo digno de ellos ? pic.twitter.com/griYAcZ3rK — Amar y Servir unidos... A.C. (@AmaryservirO) January 27, 2026

PREPARAN PEDALEADA CON CAUSA Y CUARTA CARAVANA

En este 2026, el grupo OBR en Bici realizará nuevamente la pedaleada dorada, invitando a los ciclistas a sumarse y realizar un donativo en especie para el homenaje festivo. Al igual que el año pasado, Diario del Yaqui será el punto de descanso del recorrido, que se llevará a cabo el miércoles 11 de febrero.

Asimismo, el domingo 15 de febrero, al término del festejo, se realizará la Cuarta Caravana contra el Cáncer Infantil, a la cual se invita a toda la comunidad a participar. El punto de partida será el estacionamiento de Plaza Goya a las 3:30 p.m., para recorrer diversas calles y concluir en el Jardín de la Esperanza, ubicado en la Laguna del Nainari.