Ciudad Obregón

Con homenaje festivo conmemorarán el Día del Cáncer Infantil

La asociación Amar y Servir inició la campaña "De 100 en 100" con el objetivo de recaudar fondos para reconocer la valentía de los menores

Ene. 26, 2026
Cada menor recibirá un paquete que incluye tenis nuevos, camiseta, regalo, reconocimiento y otras sorpresas.
Por sexto año consecutivo, la organización Amar y Servir prepara un homenaje festivo para reconocer la valentía y fortaleza de niños, niñas y adolescentes que luchan contra el cáncer, así como de quienes han tenido la fortuna de superar la enfermedad.

En el marco del Día de la Lucha contra el Cáncer Infantil, se llevarán a cabo diversas actividades, entre las que destacan la iluminación de la Plaza Ignacio Zaragoza en color dorado, una pedaleada con causa, un festejo y una caravana.

Vanessa Ochoa Rosas, integrante de Amar y Servir, indicó que se contempla beneficiar a alrededor de 45 menores, quienes recibirán un paquete que incluirá tenis nuevos, un regalo, camiseta, un reconocimiento y otras sorpresas.

Mencionó que este año el Instituto Cumbre del Noroeste será la sede del homenaje festivo, el cual se realizará el 15 de febrero. Durante el evento habrá show de payasos, música y un momento reflexivo con testimonios de personas que han logrado vencer la enfermedad.

BUSCAN PADRINOS PARA HACER POSIBLE EL EVENTO

La asociación lanzó la campaña denominada "De 100 en 100", con la meta de reunir al menos 10 mil pesos, monto que se requiere para cubrir gastos como alimentos, impresión de reconocimientos y pago de diversos servicios necesarios para el homenaje.

Se invitó a la comunidad a aportar 100 pesos o la cantidad que esté a su alcance, mediante la tarjeta BBVA número 4555 1130 1281 7823. Además, también se pueden realizar donaciones en especie como piñatas, dulces, pasteles o regalos, los cuales pueden entregarse en las oficinas de Diario del Yaqui, de lunes a sábado, en un horario de 9:00 a.m. a 10:00 p.m.

PREPARAN PEDALEADA CON CAUSA Y CUARTA CARAVANA

En este 2026, el grupo OBR en Bici realizará nuevamente la pedaleada dorada, invitando a los ciclistas a sumarse y realizar un donativo en especie para el homenaje festivo. Al igual que el año pasado, Diario del Yaqui será el punto de descanso del recorrido, que se llevará a cabo el miércoles 11 de febrero.

Asimismo, el domingo 15 de febrero, al término del festejo, se realizará la Cuarta Caravana contra el Cáncer Infantil, a la cual se invita a toda la comunidad a participar. El punto de partida será el estacionamiento de Plaza Goya a las 3:30 p.m., para recorrer diversas calles y concluir en el Jardín de la Esperanza, ubicado en la Laguna del Nainari.

César Leyva
