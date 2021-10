Los ojos del mundo están en caso de 7 yaquis desaparecidos: Inpri

El evento virtual fue organizado por la Internacional de los Derechos de los Pueblos Indígenas (Inpri)a petición de las familias y amistades de desaparecidos y estuvieron conectados reporteros nacionales y de Filipinas que dan seguimiento al caso que ha cobrado interés en el mundo.

"No conocemos el expediente, no sabemos cuáles son las líneas de investigación, si hay un dictamen, no hay un experto que haya venido a explicarlo", mencionó Anabela Carlón Flores, integrante de la comunidad yaqui.

Tanto el móvil como la posible detención de personas, son parte de las preguntas que la comunidad yaqui de Loma de Bácum tiene para con la Fiscalía de Justicia en Sonora, sin descartar que los responsables pudieran tratarse de personas que deseen apropiarse de territorios yaquis.

Y es que, días antes de que ocurriera la desaparición, fue confiscada una gran cantidad de droga en el área donde desaparecieron.

Ariel Arvayo, hijo de Artemio Arvayo, una de las personas no indígenas desaparecidas, informó que tras la reunión de este pasado lunes las familias, con integrantes de las comisiones Estatal y Nacional de Búsqueda y representantes de la Fiscalía en Sonora, acudieron al Ministerio Público de Bácum para firmar la comparecencia que da autorización de acceso a las diligencias para hacerlas llegar al Centro Regional de Identificación Humana, así como a los antropólogos forenses de Guatemala.

BUSCAN OTRA PRUEBA FORENSE

Tras durar los estudios de ADN de 15 días a tres meses en obtenerse los resultados, Carlón Flores cuestionó la prontitud con que se realizaron en los restos óseos localizados en el rancho El Chichiquelite y que fue a escasos días de la visita del presidente López Obrador a Sonora.

"Lo relacionamos nosotros a que venía el presidente de México a territorio yaqui, creo que se nos quiso adelantar la justicia... se les llama a las familias a una reunión virtual a Bácum para contarles que había empate con cinco desaparecidos, pero sin ninguna explicación científica o con el dictamen", expresó.

"Si no tenemos esas pruebas que son contundentes para que nosotros lo podamos entender... pues no lo podemos creer", sostuvo.

Arvallo señaló que si bien se les había ofrecido un presupuesto de un laboratorio de Hermosillo para realizar el segundo empate genético, lo rechazaron al desear que sea un laboratorio que no tenga que ver con ninguna organización gubernamental y el cual pagará el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI).

Agregó que no hay fecha para la próxima reunión con las autoridades, pero Roberto Tapia, en representación de la fiscal, quedó de que posiblemente sea la semana entrante.

En cuanto a la visita que pudiera realizar a la Guardia Loma de Bácum el presidente de México o el gobernador de Sonora, mencionaron que las familias hicieron una invitación al presidente, de la cual están a la espera de la respuesta, mientras que el gobernador Alfonso Durazo les manifestó su disponibilidad de acudir o bien que fueran a Hermosillo.

Al final del evento la moderadora Citlally Hernández Sas, coordinadora en México de la Internacional de los Derechos de los Pueblos Indígenas, expresó su preocupación de que a un mes de que la Fiscalía de Justicia en Sonora (FGJE) hiciera público los hallazgos, apenas este pasado lunes se haya reunido con las familias, lo que viola los derechos tanto de los desaparecidos como de sus familias.

"Es delicado, se están violando varios derechos, no sólo de los desaparecidos sino de las familias, tiene que haber un reconocimiento de que se trata de personas indígenas, una perspectiva culturalmente pertinente para la atención de las familias con un lenguaje apropiado, que les explique lo que está pasando pero que además tenga una perspectiva histórica de los agravios que la Tribu Yaqui ha sufrido", expresó.

Desaparecidos identificados son: Heladio Molina Zavala, Fabián Sombra Miranda, Fabián Valencia Romero, Braulio Pérez Sol, Martín Hurtado Flores, Juan Justino Galaviz Cruz y Gustavo Acosta Hurtado (no indígena)