  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Domingo, 7 De Septiembre Del 2025
SÍGUENOS
Ciudad Obregón

Lluvias afectan las lápidas del Panteón del Carmen en Ciudad Obregón

Visitantes piden a las autoridades municipales que arreglen las tumbas en mal estado, tras el paso de "Lorena"

Sep. 07, 2025
Lluvias afectan las lápidas del Panteón del Carmen en Ciudad Obregón

Tras las lluvias registradas por la tormenta tropical "Lorena", algunas tumbas del Panteón del Carmen se vieron afectadas, denunciaron visitantes que acudieron recientemente al cementerio para hacer compañía a sus seres difuntos.

Las precipitaciones se presentaron durante jueves y viernes de la semana pasada, en algunas lápidas se observan agrietamientos e incluso pueden verse algunos ataúdes al interior de las tumbas, lo que da un mal aspecto al camposanto y podría poner en riesgo también la seguridad de los visitantes.

Cabe señalar que antes de las lluvias ocasionadas por el fenómeno natural, ya había lápidas quebradas en la necrópolis, las cuales siguen sin ser atendidas hasta el momento y es una denuncia frecuente de los cajemenses, principalmente cuando se conmemora el Día de Muertos o El Día de las Madres.

En otros cementerios de Cajeme, ubicados en la zona rural, se anunciaron acciones que se implementarán por parte de Servicios Públicos para atender aquellas tumbas que se encuentran en deplorables condiciones, debido a que la Comisión Estatal de Protección Contra Riesgos Sanitarios del Estado de Sonora (Coesprisson) hizo algunas recomendaciones.

Uno de ellos es el cementerio de Pueblo Yaqui, en donde hasta el momento no han iniciado los trabajos, informó la comisaria Rosario Valdez.

Javier Zepeda
Javier Zepeda
Contenido Relacionado
Comisarías de Cajeme se preparan para El Grito
Ciudad Obregón

Comisarías de Cajeme se preparan para El Grito

Septiembre 07, 2025

Buscan alternativas para sustituir la quema de castillos

Mal estado de calles y basureros afectan a vecinos
Ciudad Obregón

Mal estado de calles y basureros afectan a vecinos

Septiembre 07, 2025

Estas problemáticas perjudican a residentes de la colonia Las Fuentes

La santidad se construye en pequeños pasos: Felipe Pozos recuerda la importancia de poner amor en lo cotidiano
Ciudad Obregón

"La santidad se construye en pequeños pasos": Felipe Pozos recuerda la importancia de poner amor en lo cotidiano

Septiembre 07, 2025

El obispo de Ciudad Obregón reflexionó este domingo sobre las acciones que llevaron a Carlo Acutis y Giorgio Frassati a ser declarados santos