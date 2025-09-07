Lluvias afectan las lápidas del Panteón del Carmen en Ciudad Obregón

Tras las lluvias registradas por la tormenta tropical "Lorena", algunas tumbas del Panteón del Carmen se vieron afectadas, denunciaron visitantes que acudieron recientemente al cementerio para hacer compañía a sus seres difuntos.

Las precipitaciones se presentaron durante jueves y viernes de la semana pasada, en algunas lápidas se observan agrietamientos e incluso pueden verse algunos ataúdes al interior de las tumbas, lo que da un mal aspecto al camposanto y podría poner en riesgo también la seguridad de los visitantes.

Cabe señalar que antes de las lluvias ocasionadas por el fenómeno natural, ya había lápidas quebradas en la necrópolis, las cuales siguen sin ser atendidas hasta el momento y es una denuncia frecuente de los cajemenses, principalmente cuando se conmemora el Día de Muertos o El Día de las Madres.

En otros cementerios de Cajeme, ubicados en la zona rural, se anunciaron acciones que se implementarán por parte de Servicios Públicos para atender aquellas tumbas que se encuentran en deplorables condiciones, debido a que la Comisión Estatal de Protección Contra Riesgos Sanitarios del Estado de Sonora (Coesprisson) hizo algunas recomendaciones.

Uno de ellos es el cementerio de Pueblo Yaqui, en donde hasta el momento no han iniciado los trabajos, informó la comisaria Rosario Valdez.