Llevan obra "Cartas a Teo" a escuelas

Fomentar valores desde las infancias para formar ciudadanos ejemplares en el futuro es el principal objetivo de la obra "Cartas a Teo", un proyecto que es impulsado por el Colectivo Independiente Punto Tres, Jalo por Obregón, y la organización Cajeme Cómo Vamos, mismo que inició su recorrido por distintos planteles escolares del municipio.

"Visitamos la escuela Senda con la obra Cartas a Teo, donde las niñas y niños escucharon la historia de Teo, el andante que la tierra se tragó y cómo es que su amiga Amalia ha andado por todo el mundo buscándolo para entregarle todas las cartas que va juntando en su camino, donde las niñas y niños le dicen a Teo cómo no perder la esperanza y que siempre hay que recordar que debemos seguir brillando, aunque nadie nos vea, porque nuestra luz se contagia", explicó Saraí Castro, presidenta del Colectivo Independiente Punto Tres.

Para este proyecto, previamente se llevó a cabo una investigación por parte de Cajeme Cómo Vamos, en relación a las actitudes que caracterizan a un buen ciudadano y en base a ello se determinaron 10 puntos que abarcan desde la participación política y el respeto a la ley, hasta acciones cotidianas como reciclar, mantener limpia la ciudad y construir comunidad.

"Queremos dejar un mensaje a las niñas y niños de que desde temprana edad pueden generar un cambio en su comunidad. La obra los invita a observar su entorno, a cohesionarse ya ser perseverantes con las acciones que pueden emprender en favor de Cajeme", explicó Saraí Castro.

El Colectivo Independiente Punto Tres se ha caracterizado por realizar distintas labores sociales para crear un mejor entorno.