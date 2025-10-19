Buscarán operativo de seguridad ambulantes de Obregón

Comerciantes buscarán un acercamiento con las autoridades para ver los temas de tránsito y seguridad en el centro de Obregón frente a los incrementos en el número de visitantes que se espera por las festividades, programas comerciales y fin de año que se avecinan, afirmó el presidente de la Asociación de Vendedores Ambulantes y Semifijos adheridos a la CTM, Manuel Montaño Gutiérrez.

El dirigente del gremio explicó que los ambulantes de Obregón quedan expuestos en caso de robos, ya que no tienen paredes u otras cosas que los protejan de quienes intenten llevarse mercancías sin pagar.

"La seguridad nos pega muy duro, los vendedores ambulantes, a diferencia del establecido que tiene una puerta por delante, tenemos los cuatro puntos cardenales y obviamente nos pega porque pueden irse por los cuatro frentes", detalló.

Señaló que se debe de hacer un operativo para asegurarse que haya la menor cantidad de robos posibles, aunque reconoció que ha ido a la baja, en especial en lo que va del 2025.

"A pesar de lo que se puede decir de Obregón, no nos ha pegado como en otros años, pero sí hay que tener un operativo".

NECESARIO QUE HAYA BUENA CIRCULACIÓN DE CARROS

Agregó que también debe de hacerse un operativo de tránsito, ya que se requiere que haya más movilidad en el centro, sobre todo cuando haya más visitantes, con lo que se evitaría congestionamientos.

Para ello, resaltó que es necesario reunirse con las autoridades para ver el tema, sobre todo porque en el último trimestre del año es cuando hay más visitantes en el centro de Obregón.