  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Domingo, 19 De Octubre Del 2025
SÍGUENOS
Ciudad Obregón

Buscarán operativo de seguridad ambulantes de Obregón

Los comerciantes del centro de Obregón necesitan que se hagan operativos para evitar problemas de vigilancia

Oct. 19, 2025
Son cerca de 86 comerciantes ambulantes adheridos a la organización, quienes quedan expuestos en el centro de la ciudad.
Son cerca de 86 comerciantes ambulantes adheridos a la organización, quienes quedan expuestos en el centro de la ciudad.

Comerciantes buscarán un acercamiento con las autoridades para ver los temas de tránsito y seguridad en el centro de Obregón frente a los incrementos en el número de visitantes que se espera por las festividades, programas comerciales y fin de año que se avecinan, afirmó el presidente de la Asociación de Vendedores Ambulantes y Semifijos adheridos a la CTM, Manuel Montaño Gutiérrez.

El dirigente del gremio explicó que los ambulantes de Obregón quedan expuestos en caso de robos, ya que no tienen paredes u otras cosas que los protejan de quienes intenten llevarse mercancías sin pagar.

"La seguridad nos pega muy duro, los vendedores ambulantes, a diferencia del establecido que tiene una puerta por delante, tenemos los cuatro puntos cardenales y obviamente nos pega porque pueden irse por los cuatro frentes", detalló.

Señaló que se debe de hacer un operativo para asegurarse que haya la menor cantidad de robos posibles, aunque reconoció que ha ido a la baja, en especial en lo que va del 2025.

"A pesar de lo que se puede decir de Obregón, no nos ha pegado como en otros años, pero sí hay que tener un operativo".

imagen-cuerpo

NECESARIO QUE HAYA BUENA CIRCULACIÓN DE CARROS

Agregó que también debe de hacerse un operativo de tránsito, ya que se requiere que haya más movilidad en el centro, sobre todo cuando haya más visitantes, con lo que se evitaría congestionamientos.

Para ello, resaltó que es necesario reunirse con las autoridades para ver el tema, sobre todo porque en el último trimestre del año es cuando hay más visitantes en el centro de Obregón.

Francisco Minjares
Francisco Minjares

Licenciado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación y Maestro en Periodismo Digital. Soy periodista a tiempo completo con más de 9 años de experiencia y maestro de medio tiempo. Mis conocimientos en marketing digital y planeación estratégica me permiten enfocarme en la elaboración de reportajes con objetividad y pasión, cubriendo la información noticiosa de manera integral.


Contenido Relacionado
Se afilian trabajadoras del hogar al IMSS en Sonora: ligera baja en septiembre
Ciudad Obregón

Se afilian trabajadoras del hogar al IMSS en Sonora: ligera baja en septiembre

Octubre 19, 2025

El sector femenino sigue siendo el principal beneficiado con la incorporación de personas trabajadoras del hogar

Taxistas llevarán pasaje a los panteones
Ciudad Obregón

Taxistas llevarán pasaje a los panteones

Octubre 19, 2025

La salida del panteón del Carmen afecta a los taxistas de la localidad, quienes duran más tiempo en cada recorrido

Seguirán pueblos originarios luchando por la vida
Ciudad Obregón

Seguirán pueblos originarios luchando por la vida

Octubre 18, 2025

El agua y el territorio son sagrados para ellos; saben cómo cuidarlos y preservarlos, advirtieron en evento llevado a cabo en Loma de Bácum