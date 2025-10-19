Taxistas llevarán pasaje a los panteones

Taxistas de Cajeme ya se preparan para llevar a los pasajeros hacia los panteones de la localidad por el Día de Muertos y en el caso del panteón del Carmen se ven afectados por la salida hacia las granjas Micas, informó el delegado de Transportes de la Federación de Sindicatos y Organizaciones Independientes en Sonora (Fesoies), Adolfo Arias Castillo.

El representante del gremio dijo que la salida queda muy retirada y a veces tardan mucho en realizar el recorrido, lo cual les afecta en los ingresos, además que toma tiempo adicional por la congestión del tráfico.

"La salida sí está muy retirada de los compañeros que prestan el servicio de taxi de alquiler y cualquier otro, ya sea chofer o automovilista, por eso a veces tarda el servicio, pero sí se presta el servicio", detalló.

A pesar de ello, Arias Castillo dijo que se sigue brindando el servicio, tanto al panteón nuevo como a los otros de Cajeme, si lo solicitan los usuarios, ya que es una tradición de cada año ir a recordar a sus difuntos.

COSTOS VARÍAN

Los costos son variables y depende de factores como la colonia de la que se sale o si se toma del centro, si se toma de forma particular o colectiva, hacia el panteón que se dirija, entre otros.

"Se maneja de diferentes caracteres, si es un cliente particular que le haga la parada al taxi o lo haga por teléfono, se tomaría el operador cuál es el monto que le va a cobrar al cliente o si es colectivo, pero de que va a haber servicio, lo va a haber", detalló.

También abonará que el Día de Muertos cae en fin de semana, lo que contribuirá a que se tengan más viajes hacia los panteones de la localidad.