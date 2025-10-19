Exhibirán cortometrajes independientes de terror en Biblioteca Pública

Cortometrajes de terror hechos por cineastas independientes, que conforman la selección oficial de filmes que participan en el festival internacional Espanto Film Fest 2025, serán proyectados el miércoles 29 de octubre a las 19:00 horas, en la Biblioteca Pública Jesús Corral Ruiz.

El cineasta cajemense, Paco Espinoza, dio a conocer que el Espanto Film Fest es un festival internacional mexicano de cine de terror, horror, suspenso y ciencia ficción, que se caracteriza por su enfoque en el cine independiente. Este se llevará a cabo en México del 27 de octubre al 8 de noviembre y en Barcelona, España, del 16 al 23 de noviembre.

Se trata de la primera vez que habrá una subsede en el municipio de Cajeme, comentó. "El miércoles 29 se proyectará una serie de cortometrajes que son de la selección oficial del Espanto Film Fest, un festival internacional con sede aquí en México, España y Colombia, nos van a mandar material de los cortos que están participando. El año pasado me tocó participar y ganar en la categoría de mejor guion para cortometraje, y platicando con el director del festival, Enrique Montoya, vimos la posibilidad de traer una subsede a Sonora, afortunadamente se pudo concretar y la tendremos este miércoles 29 de octubre a partir de las 19:00 horas", explicó.

Extendió su invitación a la comunidad cinéfila de Cajeme, así como a la sociedad en general, para que estén atentas a cualquier información actualizada y disfruten de estas exhibiciones.

Mayores informes pueden consultarse en la página de Instagram Cineclubrif y de Facebook Espanto Film Fest.