Empresas se han sumado a reciclaje: Jalo por Obregón

Una respuesta positiva han tenido las empresas y la ciudadanía en general en cuanto al reciclaje de materiales como cartón, envases y baterías, lo que contribuye al cuidado del medio ambiente, ya que con ello se reduce la contaminación, informó la asociación civil Jalo por Obregón.

"Estamos muy contentos de que cada vez más empresas y ciudadanos se sumen a este proyecto de Yo Reciclo por Obregón. El último sábado de cada mes estamos recibiendo material en un esquema de Drive Thru, en colaboración con Chatarramex y la recicladora Pérez. Además, hemos abierto nuevos puntos de acopio permanentes", comentó la presidenta Adriana Robles.

En lo que va del mes de octubre se abrieron puntos de acopio en la comisaría de Providencia, así como en la de Cócorit. Esto, en colaboración con la Fundación del Asilo de Indigentes de Sonora (Faison) y el Comité de Promoción del Valle del Yaqui (Provay).

Un ejemplo de la suma de esfuerzos por parte de empresas privadas es el caso del negocio Smartgas, pues cuenta con distintos centros de acopio para recolectar baterías que ya perdieron su vida útil.

Estos son Smartgas de la Plaza Sendero de Ciudad Obregón Obregón, la Estación Calzada y la Estación Ley Obregón. Ciudadanos que deseen sumarse a la causa pueden llevar este material a cualquiera de ellas, para que se le dé un segundo uso.

Quienes deseen obtener mayor información sobre centros de acopio para reciclaje pueden ingresar a la página de Facebook Jalo por Obregón.