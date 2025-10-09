  • 24° C
Ciudad Obregón

Llega a Cajeme crédito de 100 mdp para atender fugas de agua

Se pondrán en marcha obras claves en las colonias y se adquirirá más maquinaria de desazolve

Oct. 09, 2025
El Gobierno Municipal ya cuenta con el crédito de 100 millones de pesos que fue solicitado desde marzo de este año por el Ayuntamiento, mismo que se aplicará en obras claves que contribuyan a solucionar las fugas de agua que hay en distintas colonias, además de que se adquirirán más máquinas de desazolve.

"Se depositaron los 100 millones de pesos del crédito que pedimos finalmente, y ahí tenemos contemplados 70 millones de pesos para obras de alcantarillado y 30 millones para comprar dos máquinas de desazolve y además, lo hemos platicado, hemos estado gestionando con el gobernador apoyos extraordinarios, y él ciertamente nos ha dicho que vamos a hacer el mayor esfuerzo posible, que sí, y una parte será de ya con recursos actuales, y la que no pasará a la programación del presupuesto 2026, que es donde trabajan los diputados", comentó.

imagen-cuerpo

Reiteró que se hace una gestión ante el Gobierno Federal también, para conseguir recursos extraordinarios que ayuden a atender esta situación, por un monto de mil 200 millones de pesos. "La gente sabe que hemos estado trabajando, sabe que hemos avanzado, y de que hay problemas en algunas partes, por supuesto que las hay, pero seguimos trabajando, no estamos sentados, estamos buscando los recursos para meter apoyos extraordinarios a esta situación y avanzar más rápido todavía", dijo.

En las últimas semanas, se han realizado manifestaciones pacíficas y cierres de calles temporales en colonias, por las fugas de agua.

Javier Zepeda
Javier Zepeda

Comunicador certificado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación con más de 6 años de experiencia en periodismo de campo. Mi trabajo incluye la elaboración de notas, fotografía, conducción, diseño de portadas y edición de contenido para plataformas impresas y digitales.

