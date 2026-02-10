Llaman a la conciencia ciudadana ante basureros clandestinos en Cajeme

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Un llamado a la conciencia hace el secretario de Imagen Urbana y Servicios Públicos de Cajeme, Gerardo Sastré Iriarte, pues siguen encontrándose solares y casas abandonadas que son usadas como basureros clandestinos, lo que afecta la imagen del municipio y genera condiciones de insalubridad.

"Tenemos este gran problema de los basureros que no ceden, todavía no entiendo, lo hemos comentado, tenemos un excelente servicio de recolección de basura; sin embargo, la gente sigue tirándola en lugares donde no debe, si no tuviéramos que estar juntando esta basura la ciudad estuviera completamente limpia en cuanto a las áreas públicas, tenemos que emplear al personal en situaciones que no deberían de existir, el llamado es la sociedad a que nos ayuden", dijo.

Explicó que cada viaje de los dompes para llevar a cabo la limpieza de estos espacios y llevar la basura a donde corresponde cuesta a la dependencia cerca de 2 mil 500 pesos, por lo que, de no existir esta situación, este recurso podría destinarse a otras causas sociales.

"Fácilmente, hacemos entre 5 y 10 viajes diarios de este tipo, estamos hablando de entre 20 y 30 mil pesos, es dinero que bien se pudiera aprovechar en otras cosas, pero mucha gente sigue sin entender este problema de fondo", mencionó.

Tanto en la zona urbana como en el casco rural del municipio puede observarse esta situación, lo que además causa afectaciones a los vecinos de las colonias en donde acontece la problemática.

La limpieza de solares y casas abandonadas son responsabilidad directa de los dueños y puede haber sanciones por incumplir.