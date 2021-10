La Titular de la Unidad de Atención a Usuarios BA9 de la Condusef en Sonora , Blanca Alicia Rosas López , recomendó analizar bien las compras de tal manera que sean productos realmente necesarios y duraderos, que se comparen precios en, por lo menos, tres establecimientos antes de hacer el producto y que no se compre a plazos mayores a 12 meses en el caso de promociones a crédito .

Aunque el año pasado no se recibieron reclamaciones con las compras del Buen Fin en Ciudad Obregón , la Condusef recomendó a todos los consumidores a hacer compras inteligentes, comparar precios entre establecimientos y cuidar el dinero, sobre todo por los gastos tan importantes que se han hecho durante la pandemia del Covid-19.

La Titular de la Unidad de Atención a Usuarios BA9 de la Condusef en Sonora, Blanca Alicia Rosas López, recomendó analizar bien las compras de tal manera que sean productos realmente necesarios y duraderos, que se comparen precios en, por lo menos, tres establecimientos antes de hacer el producto y que no se compre a plazos mayores a 12 meses en el caso de promociones a crédito.

Noticia Relacionada Llama Condusef a cuidar su dinero en el Buen Fin

PUBLICIDAD

"¿Realmente se requiere el producto que se quiere adquirir, realmente lo necesitamos? En estos momentos en que es muy importante cuidar el dinero porque se han hecho muchos gastos a lo largo del año y a raíz de la pandemia, hay que delimitar muy bien entre deseo y necesidad", detalló.

A pesar de que no hubo reclamaciones en Obregón directamente por este programa, sí se han tenido a lo largo del año en lo que refiere a cargos no reconocidos o no aplicación de ventas en tarjetas.

"En cuanto a reclamaciones derivadas de compras durante el Buen Fin el año pasado en Ciudad Obregón, no recibimos reclamaciones de ese tipo, relacionadas con compras específicamente del Buen Fin, si recibimos en compras en general durante el año".