Listos refugios temporales en Cajeme por Raymond

Catorce edificios del municipio, entre escuelas y centros, se encuentran listos para ser habilitados como refugios temporales en caso de que así se requiera por las lluvias que se registren por el fenómeno natural Raymond, siendo el primero de ellos el Centro de Usos Múltiples (CUM) de Ciudad Obregón.

Francisco Mendoza Calderón, coordinador de Protección Civil Municipal, dio a conocer que otro punto es el Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora (Cobach), de la comisaría de Pueblo Yaqui, ya que es una zona en donde hay inundaciones que afectan a los habitantes de invasiones, principalmente.

La dependencia ha realizado distintos recorridos para inspeccionar situaciones que pudiera generar riesgos y tomar acciones preventivas, como lo es el caso de árboles que están en peligro de caerse sobre la vía pública.

Mendoza Calderón exhortó nuevamente a los ciudadanos a estar atentos a la información oficial por parte de las autoridades, y seguir en todo momento las recomendaciones de Protección Civil.

Cabe señalar que esta dependencia dio a conocer que hasta el momento el sur de sonora se encuentra en alerta azul, es decir, con un bajo riesgo. Ante cualquier caso de emergencia, las personas pueden comunicarse al número de teléfono 911, para que se tomen cartas en el asunto por parte de las diferentes dependencias y corporaciones encargadas de la seguridad pública.

Por su parte, el Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cajeme (Oomapasc) hace el llamado para que en el área urbana y suburbana del municipio se tomen previsiones necesarias como acopio de agua, ante eventualidades de cortes al servicio por daños derivados de las lluvias que pudieran presentarse.