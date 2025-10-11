Se habría determinado suspender labores en obra fatal

Luego de que la noche del pasado viernes se registrara un accidente donde fallecieran tres trabajadores en una obra de rehabilitación de infraestructura sanitaria en la zona oriente de Ciudad Obregón, la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano de Sonora informó que, en la obra, la cual está a cargo de empresa constructora privada, se había determinado suspender los trabajos para evitar accidentes.

A través de un comunicado la dependencia se solidarizó con las familias y seres queridos de las víctimas, dando a conocer que se les brindará acompañamiento y apoyo integral en todo momento, así como que, de las cuatro personas involucradas en el incidente, tres lamentablemente perdieron la vida y una más fue rescatada y trasladada a un hospital local, donde recibe atención médica.

Además, aclaró que la obra, licitada conforme a derecho y bajo los más altos estándares de transparencia. "De acuerdo con la información con la que contamos, cuatro supervisores de obra entre ellos uno de la SIDUR, uno independiente y uno del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cajeme habían determinado suspender los trabajos hasta drenar toda el agua acumulada, precisamente para evitar accidentes", se lee en el comunicado.

Finalmente, detalló que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora se encuentra realizando las investigaciones y peritajes correspondientes, para determinar las responsabilidades que haya lugar, así como las sanciones correspondientes.