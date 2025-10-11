  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Sábado, 11 De Octubre Del 2025
Ciudad Obregón

Cajemenses retoman el llamado para que se atienda riesgoso desperfecto en calle No Reelección

Cumplirá 2 años sin que haya una solución hasta el momento; comerciantes y vecinos temen trágico accidente

Oct. 11, 2025
En medio de la trágica muerte de 3 trabajadores en una obra de rehabilitación en la calle Zaragoza, comerciantes y ciudadanos que circulan por el primer cuadro de la ciudad de manera cotidiana retomaron su llamado a las autoridades para que se atienda el desperfecto que hay en el tramo de la calle No Reelección entre Sinaloa y 5 de febrero, pues puede ocasionar trágicos accidentes.  

Se trata de una petición que los vendedores de comida rápida que se encuentran instalados en la acera de este tramo vial hicieron desde hace un año y 8 meses aproximadamente, sin que hasta el momento haya respuesta por parte de la Secretaría de Imagen Urbana y Servicios Públicos, ni de Desarrollo Urbano y Obra Pública.

El desperfecto ha ocasionado que las personas que intentan cruzar la vialidad de banqueta a banqueta se tropiecen y caigan sobre uno de los carriles por donde pasan los vehículos, pudiendo esta situación ocasionar algún incidente mortal.

Al tratarse de una vialidad altamente transitada, piden que el gobierno municipal tome cartas en el asunto a la brevedad.

"Lo hemos denunciado en muchas ocasiones, pero no nos hacen caso, varias personas se han caído ahí, pero ya mejor deciden no decir nada por qué piensan que no tiene caso, hemos ayudado a algunas a levantarse y se van, esperemos no pase a mayores", fue la declaración de una vendedora hace más de un año y medio, quien se identificó como Alejandra.

Actualmente, se llevan a cabo trabajos de rehabilitación de calles en 14 puntos viales de Cajeme.

Javier Zepeda
Javier Zepeda

Comunicador certificado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación con más de 6 años de experiencia en periodismo de campo. Mi trabajo incluye la elaboración de notas, fotografía, conducción, diseño de portadas y edición de contenido para plataformas impresas y digitales.

