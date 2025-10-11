  • 24° C
Ciudad Obregón

Javier Lamarque ofrece apoyo a familias de víctimas en accidente laboral

Será la Fiscalía General de Justicia de Sonora la encargada de esclarecer los hechos, advierte el presidente municipal

Oct. 11, 2025
Tras la trágica muerte de 3 trabajadores de una empresa privada, quienes realizaban una obra de rehabilitación en la colonia Benito Juárez la noche del 10 de octubre, el alcalde Carlos Javier Lamarque Cano extendió su apoyo a las familias de las víctimas y aclaró que será la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora la que esclarecerá los hechos.

“Es algo muy lamentable por supuesto, nuestras condolencias para las familias, sí, fueron empleados de una empresa, no de Oomapasc, sino de una empresa que está haciendo un trabajo de colectores, que es parte de lo que se está pidiendo, resolver el problema de alcantarillado que hay en Cajeme. Desafortunadamente ahí hubo alguna situación que se está investigando por parte de la Fiscalía, reitero mis condolencias con las familias afectadas, quiero decirles que estamos en la mejor disposición como gobierno municipal de ayudar en lo que sea necesario”, expresó.

Sobre si se tomaron o no medidas de prevención por parte de la empresa contratada o de las autoridades, el presidente dijo que siguen las investigaciones. “Tengo entendido que Protección Civil ya había alertado de la situación, habría que ver qué fue lo que pasó con la empresa, las investigaciones están a cargo de la Fiscalía del estado de Sonora, serán quienes deslinden o finquen responsabilidades en su caso”, mencionó.

Javier Zepeda
Javier Zepeda

Comunicador certificado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación con más de 6 años de experiencia en periodismo de campo. Mi trabajo incluye la elaboración de notas, fotografía, conducción, diseño de portadas y edición de contenido para plataformas impresas y digitales.

