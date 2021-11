Letras de la Laguna estarán completas el fin de semana

Expresó que el regreso de esta parte del letrero , demuestra que en Cajeme los buenos son más, y no solo el lado violento con el que se conoce al municipio.

"El que lo tenía fue a entregarlo a un comerciante; eso me llena de esperanza, y me hace saber que como proyecto de comunidad en Cajeme tenemos mucha esperanza, no cómo nos quieren pasar de violentos"