"¡Le comen los huevos al águila!": le gana juicio a la CFE

Después de cuatro años de haber pagado a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), 66 mil pesos por un cobro injustificado al usuario Teodoro Bojórquez Durán, por lo cual tuvo que interponer un juicio ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal Administrativa (TFJFA) que, tras cuatro años de litigio, ganó.

"Hace cuatro años que se entabló una demanda en contra de la CFE por su actitud miserable y vil en contra de la ciudadanía que menos tiene, cortándoles el suministro eléctrico ante cualquier situación que según ellos cometieron. No hay poder humano que los haga entender, en lo personal traté de hablar con el superintendente y no me dio derecho a una audiencia, eso es considerado un delito por tal motivo tuve que aguantar tal decisión".