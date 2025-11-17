Las voces de Homero Simpson, Vegeta y Bellota llegan a Ciudad Obregón durante el Animecon 2025

Humberto Vélez, René García y Rossy Aguirre, reconocidos por dar voz a Homero Simpson, Vegeta en Dragon Ball y Bellota en Las Chicas Superpoderosas, respectivamente, visitarán Ciudad Obregón el próximo 21 de diciembre como parte del Animecon 2025.

ACTORES QUE HAN HECHO HISTORIA EN EL DOBLAJE

El Animecon ha ganado popularidad en los últimos años al ofrecer experiencias que acercan al público al mundo del anime y el doblaje.

En esta edición destaca la presencia de Humberto Vélez, una figura emblemática en el doblaje en español, recordado por interpretar a Homero Simpson durante las primeras temporadas de la serie, dejando una huella imborrable en quienes crecieron viendo Los Simpson. También ha dado voz a personajes como Lord Farquaad en Shrek y Winnie Pooh.

A él se suma René García, otro de los grandes del doblaje latino, conocido principalmente por interpretar a Vegeta, el príncipe saiyajin en Dragon Ball. Su talento también ha dado vida a Hyoga de Los Caballeros del Zodiaco, Stewie Griffin en Padre de Familia y muchos otros personajes icónicos.

Para completar el elenco estelar, los fans podrán conocer a Rossy Aguirre, actriz y directora de doblaje con una amplia trayectoria en estudios como Sony, Warner, Disney y Universal. Es reconocida por interpretar a Bellota en Las Chicas Superpoderosas, además de participar en Sailor Moon y ser la primera voz de Krilin en Dragon Ball.

CONFERENCIAS Y FIRMA DE AUTÓGRAFOS

Los tres invitados ofrecerán firmas de autógrafos y conferencias a precios accesibles. Se recomienda consultar la página oficial del evento en redes sociales para obtener detalles sobre la compra de boletos.

De esta manera, el Animecon 2025 se posiciona como uno de los eventos más destacados del fin de año en Ciudad Obregón.