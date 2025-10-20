Lanzan convocatorias para desfile por la Revolución Mexicana y Ciudadano Distinguido 2025

Cristina Valenzuela, subdirectora de Valores Cívicos de Cajeme, dio a conocer que ya se abrieron las convocatorias para participar en el desfile por el 115 aniversario de la Revolución Mexicana y para proponer a personas que puedan recibir el reconocimiento de Ciudadana y Ciudadano Distinguido 2025.

En el caso del desfile, planteles escolares, instituciones, comisarías y demás interesados en participar pueden comunicarse al teléfono 6444 10 51 13 o acudir al Palacio Municipal, en las oficinas de Valores Cívicos.

Cristina Valenzuela adelantó que el recorrido iniciará en la calle 5 de Febrero entre Hidalgo y Guerrero. "Los contingentes deberán hacer un arribo a la zona a partir de las 7:15 horas del día 20 de noviembre, se hace mencionó también de que el contingente chico puede ser formado por una escolta, banderín y un grupo de 20 a 30 personas, en caso de que tengan banda de guerra, esta puede sumarse", explicó.

CIUDADANOS DISTINGUIDOS 2025

Por otro lado, los cajemenses ya pueden proponer a personas que cumplan con los requisitos que se piden para recibir el reconocimiento de Ciudadana y Ciudadano Distinguidos 2025, convocatoria que estará vigente hasta el día 12 de noviembre.

Los perfiles propuestos deberán ser de personas que hayan contribuido al desarrollo de la comunidad, del año 1900 a la actualidad. Serán premiados el 29 de noviembre, cuando Cajeme cumplirá 98 años de su fundación. Mayor información de ambas convocatorias puede consultarse en la página de Facebook Municipio de Cajeme.

Será el respectivo comité evaluador en que determine a la Ciudadana y Ciudadano Distinguido 2025.