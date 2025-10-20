  • 24° C
Ciudad Obregón

Incrementarán la vigilancia en los panteones de Cajeme

En los cementerios ya empezaron los trabajos de limpieza por el Día de Muertos

Oct. 20, 2025
Ante algunos reportes de vandalismo que se han hecho por parte de personas que visitan los panteones de Cajeme, el alcalde Carlos Javier Lamarque Cano informó que se tomarán acciones en coordinación con el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Claudio Cruz Hernández, para incrementar la vigilancia en los cementerios.

"Lo que hay que hacer en relación a los panteones es incrementar la vigilancia, voy a revisar el caso con el capitán Claudio Cruz para atender esta demanda de la gente con gusto", comentó.

En los panteones municipales ya empezaron los trabajos de limpieza por las visitas que se realizan durante el Día de Muertos, agregó, y se revisará que acciones se tomarán por parte de Imagen Urbana y Servicios Públicos en la calle 100, que conduce al Panteón de Guadalupe, por el estado en el que se encuentra actualmente.

Cabe señalar que cerca de 70 mil personas se movilizaron el año pasado en Cajeme para visitar los distintos cementerios durante el Día de Muertos, según información proporcionada por Protección Civil y la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.

Javier Zepeda
Javier Zepeda

Comunicador certificado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación con más de 6 años de experiencia en periodismo de campo. Mi trabajo incluye la elaboración de notas, fotografía, conducción, diseño de portadas y edición de contenido para plataformas impresas y digitales.

