Hay un promedio de 2 mil lámparas apagadas en Cajeme; EMCO atiende los casos

El presidente municipal de Cajeme , Carlos Javier Lamarque Cano, dio a conocer en su conferencia mañanera que se realizó un censo recientemente en coordinación con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), donde se determinan que, de 40 mil lámparas , cerca de 2 mil presentan fallas , casos que ya se atienden.

"Son 2 mil lámparas las que en promedio tienen algún reporte o requieren de mantenimiento , pero tenemos 38 mil de 40 mil encendidas , claro que va a haber siempre alguna lámpara apagada que se va a atender, lo que traemos como meta es que a más tardar en un promedio de tres días se mejore o atienda el problema, a veces puede tardar una semana cuando se roban cableado, por ejemplo. Acabo de hacer un censo , y tenemos un encendido del 96 por ciento", comentó.

Recordó a la ciudadanía que al iniciar el gobierno 2021-2024 se encontraron 18 mil lámparas apagadas y se contrató a la empresa EMCO para restaurar la iluminación , con la instalación y mantenimiento de luminarias . Personas que tengan reportes acerca del servicio de alumbrado público pueden hacerlos llegar al Gobierno Municipal, ya sea acudiendo a las oficinas ubicadas en la calle 5 de Febrero entre Hidalgo y Allende, o comunicándose a la página de Facebook Municipio de Cajeme .