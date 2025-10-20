  • 24° C
Ciudad Obregón

El servicio de iluminación se encuentra al 96 por ciento aproximadamente, informó el alcalde Javier Lamarque Cano

Oct. 20, 2025
Hay un promedio de 2 mil lámparas apagadas en Cajeme; EMCO atiende los casos

El presidente municipal de Cajeme, Carlos Javier Lamarque Cano, dio a conocer en su conferencia mañanera que se realizó un censo recientemente en coordinación con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), donde se determinan que, de 40 mil lámparas, cerca de 2 mil presentan fallas, casos que ya se atienden.

"Son 2 mil lámparas las que en promedio tienen algún reporte o requieren de mantenimiento, pero tenemos 38 mil de 40 mil encendidas, claro que va a haber siempre alguna lámpara apagada que se va a atender, lo que traemos como meta es que a más tardar en un promedio de tres días se mejore o atienda el problema, a veces puede tardar una semana cuando se roban cableado, por ejemplo. Acabo de hacer un censo, y tenemos un encendido del 96 por ciento", comentó.

Recordó a la ciudadanía que al iniciar el gobierno 2021-2024 se encontraron 18 mil lámparas apagadas y se contrató a la empresa EMCO para restaurar la iluminación, con la instalación y mantenimiento de luminarias. Personas que tengan reportes acerca del servicio de alumbrado público pueden hacerlos llegar al Gobierno Municipal, ya sea acudiendo a las oficinas ubicadas en la calle 5 de Febrero entre Hidalgo y Allende, o comunicándose a la página de Facebook Municipio de Cajeme.

También existe una aplicación llamada Cajeme Reporte Ciudadano, por medio de la cual se pueden hacer llegar las denuncias al Ayuntamiento.

Javier Zepeda
Javier Zepeda

Comunicador certificado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación con más de 6 años de experiencia en periodismo de campo. Mi trabajo incluye la elaboración de notas, fotografía, conducción, diseño de portadas y edición de contenido para plataformas impresas y digitales.

