Ejidatarios se manifiestan y piden que regrese módulo de Registro Agrario en Cajeme

Con pancartas en mano, ejidatarios de Cajeme se manifestaron esta mañana en la entrada al Palacio Municipal de manera pacífica, para pedir que vuelva a operar el módulo del Registro Agrario nacional, que hasta hace una semana se encontraba instalado al interior del edificio de gobierno y dejó de funcionar sin previo aviso.
Esto ocasiona que los ejidatarios que tienen que hacer trámites se vean en la necesidad de ir a Hermosillo, por lo que solicitaron que se hagan las gestiones para que vuelva a entrar en operaciones el módulo en mención.
"Somos personas de distintos ejidos los que estamos aquí, estamos pidiendo que vuelvan a instalar el módulo, ya que lo quitaron y se nos hace muy difícil estar yendo a Hermosillo a hacer los trámites como actas de asamblea sobre decisiones que se toman en los ejidos, esta situación tiene aproximadamente una semana", comentó Víctor Barrera, del Ejido del Águila, en Quetchehueca.
Este panorama puede empezar a afectar la economía de las familias de los ejidatarios, comentó, pues hay complicaciones de producción y tener que ir a la capital de Sonora para hacer los trámites conlleva gastos y tiempo.
"Sí se nos hace complicado, no hay dinero para estar yendo a Hermosillo para hacer cualquier trámite, necesita uno gastar, irse temprano a hacer filas, nos perjudica, no nos avisaron, vinimos y ya no estaba la señora que nos atendía, nos dijeron que estaba cerrado, nos urge", dijo por su parte Javier Edgardo Rodríguez Castro.
"Vamos a apelar a la buena disposición del gobernador Alfonso Durazo para que nos ayude, sabemos que siempre está de lado de los campesinos y productores. Yo creo que también nuestro presidente municipal, a quien pedimos que nos ayude para que no se lleven el Registro", mencionó Manuel de Jesús Arellano.
Estuvieron presentes personas del Ejido del Águila, Ejido Cócorit, entre otros.