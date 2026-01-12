Jóvenes que compartieron cuarto en hospital de Ciudad Obregón se reencuentran 18 años después gracias a Tiktok

Lo que comenzó como un recuerdo de la infancia terminó en uno de los reencuentros más emotivos que ha dejado TikTok. Yessenia Arvizu logró reencontrarse, 18 años después, con Citlali, la niña con la que compartió cuarto en el Hospital General Regional No. 1 del IMSS en Ciudad Obregón, cuando ambas eran apenas unas pequeñas pacientes del área de cardiología.

Fue a través de un video publicado en TikTok, donde Yessenia relató que cuando tenía 8 años y Citlali 9, coincidieron durante varias semanas de internamiento mientras se preparaban para ser operadas del corazón. Acompañó su historia con fotografías antiguas que logró conservar de aquellos días en el hospital.

"Recuerdo claramente que su mamá y mi mamá se turnaban para poder cuidarnos si alguna tenía que salir a bañarse o comer", escribió Yessenia, despertando la nostalgia y emoción de miles de usuarios.

LA RED SOCIAL HIZO MAGIA

La magia de las redes sociales no tardó en hacer efecto. Gracias al algoritmo y a los contactos de la plataforma, el video llegó hasta Citlali, quien de inmediato reconoció la historia y respondió con un recuerdo muy especial.

"Hola!! Recuerdo que tu mamá nos compró unas pantuflas iguales que decían ´Princess´; las mías eran azules con rosas y las tuyas rosas con azules", comentó Citlali, confirmando que se trataba de la misma amiga de infancia.

En una segunda publicación, Yessenia explicó que el contacto directo fue posible gracias a una persona que comentó conocer a Citlali de la escuela, lo que permitió que ambas se pusieran en comunicación privada. Incluso compartió capturas de pantalla de su conversación, donde se preguntan por su salud y recuerdan detalles de su estancia hospitalaria.

"Recuerdo que te dieron de alta primero que a mí, ¿cómo has estado? Qué alegría saber de ti", escribió Yessenia. A lo que Citlali respondió con entusiasmo, señalando que durante años la buscó en consultas posteriores, pero nunca coincidieron nuevamente.

SANAS, SE REENCUENTRAN 18 AÑOS DESPUÉS

Entre los recuerdos, ambas mencionaron que desde la ventana del cuarto podían ver la imagen de la Virgen ubicada antes de la entrada del hospital, lo que sugiere que estuvieron internadas en los pisos que hoy corresponden a pediatría y oncopediatría.

La emoción fue tal que no pasó mucho tiempo antes de que acordaran verse en persona. El esperado reencuentro, ahora con 26 y 25 años respectivamente, seguramente estuvo lleno de abrazos, risas y memorias de aquella etapa que marcó sus vidas.

A petición de los usuarios que siguieron la historia, Yessenia compartió finalmente una fotografía de ambas juntas y agradeció a TikTok por hacer posible este reencuentro extraordinario que demuestra cómo las redes sociales también pueden unir historias y corazones.